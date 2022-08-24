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Рейтинги: Партия реформ уверенно лидирует, поддержка «Ээсти 200» продолжает снижаться

rus.postimees.ee
Рейтинги: Партия реформ уверенно лидирует, поддержка «Ээсти 200» продолжает снижаться
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Кристина Каллас, председатель партии "Ээсти 200".
Кристина Каллас, председатель партии "Ээсти 200". Фото: Kaader videost

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге политических партий, в то же время «Ээсти 200» ухудшила свои позиции.

Как показывают результаты еженедельного опроса, проводящегося фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut, Партию реформ поддерживают 34,5 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 21 процента, а Центристскую партию 16,3 процента.

За первой тройкой следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 8,8 процента, «Отечество» с 8,5 процента и «Ээсти 200» с 8,3 процента.

Рейтинг «Ээсти 200» продолжает снижаться и находится на самом низком уровне с октября 2020 года.

Коалиционные партии в Эстонии суммарно поддерживает сейчас 51,8 процента, а оппозиционные 37,2 процента опрошенных.

Norstat проводит свои опросы еженедельно, но результаты публикуются как среднее значение за последние четыре недели. Такая методика позволяет сгладить колебания в отдельных опросах, возникающие в силу статистической погрешности и краткосрочного влияния отдельных событий.

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