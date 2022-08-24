Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге политических партий, в то же время «Ээсти 200» ухудшила свои позиции.
Рейтинги: Партия реформ уверенно лидирует, поддержка «Ээсти 200» продолжает снижаться
Как показывают результаты еженедельного опроса, проводящегося фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut, Партию реформ поддерживают 34,5 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 21 процента, а Центристскую партию 16,3 процента.
За первой тройкой следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 8,8 процента, «Отечество» с 8,5 процента и «Ээсти 200» с 8,3 процента.
Рейтинг «Ээсти 200» продолжает снижаться и находится на самом низком уровне с октября 2020 года.
Коалиционные партии в Эстонии суммарно поддерживает сейчас 51,8 процента, а оппозиционные 37,2 процента опрошенных.
Norstat проводит свои опросы еженедельно, но результаты публикуются как среднее значение за последние четыре недели. Такая методика позволяет сгладить колебания в отдельных опросах, возникающие в силу статистической погрешности и краткосрочного влияния отдельных событий.