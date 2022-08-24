Количество получателей продовольственной помощи выросло на 65%

Всего за август и сентябрь будет выдано 35 328 комплектов продуктов, из них 666 пакетов с продовольствием будут направлены в приюты. Продуктовые наборы выдаются в 42 пунктах раздачи по всей Эстонии.

«Как государство мы должны обеспечить средства к существованию людям, попавшим в беду, никто из жителей Эстонии не должен голодать, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Мы очень рады тому, что в этом году смогли увеличить средства на продовольственную помощь, получив 3,9 млн евро из дополнительного бюджета, что практически в два раза превышает бюджет, отведенные на закупку продовольствия средства в 2021-2023 годах».

По словам руководителя по коммуникациям и проектам Эстонского продуктового банка Лийзы Ребане-Мяэ, в настоящее время организация распределяет продовольственную помощь наибольшему количеству нуждающихся. «К концу сентября этого года мы выдадим больше продуктовых наборов, чем за весь прошлый год. Продуктовый банк действует в основном благодаря волонтерам, поэтому мы будем благодарны людям из разных регионов Эстонии, если они придут нам на помощь в комплектации и раздаче пакетов».

Список получателей продовольственной помощи составляется на основании ходатайств о прожиточном пособии и пособиях местного самоуправления. Для оформления ходатайства следует обратиться к социальному работнику местного самоуправления по месту жительства. Продовольственную помощь получают также люди без определенного места жительства, пребывающие в приютах для бездомных.

Помимо бакалейных товаров и круп, в комплект продовольственной помощи также входят консервированные овощи и фрукты, мясные консервы, чай, мед, батончики мюсли, изюм, орехи, печенье. В разработку состава пакета и его комплектацию свой вклад внес Институт развития здоровья, поставщиком продуктов является OÜ Sanitex.