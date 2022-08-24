В среду по Таллинну вновь будет ездить музыкальный трамвай

«Народная поддержка трамвая обусловлена ​​несколькими обстоятельствами. Прежде всего, трамвай – это островок спокойствия и безопасности среди суетливого и нервного городского движения. Когда вы садитесь в трамвай, есть большая вероятность того, что пассажирский салон не переполнен, при этом вы гарантированно доберетесь до места назначения, даже если полуденная пробка остановит другой городской транспорт. Трамвай – это отдельный мир, который уже более ста лет означает прогресс, достижение цели и стабильность, и люди это ценят», – подчеркнул Меэлис Теллискиви. Он также призывает всех автовладельцев хотя бы на день отказаться от автомобиля и совершить свои поездки на трамвае, автобусе или троллейбусе.