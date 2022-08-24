Водители, внимание! Железнодорожный переезд в Пяэскюла закроют для движения

«Поскольку Eesti Raudtee строит дополнительную пару рельсов между Пяэскюла и Кейла для улучшения движения поездов, во время работ на переезде будет установлена ​​еще одна пара рельсов. Кроме того, в процессе будут обновлены системы светофоров», — прокомментировал руководитель службы строительства AS Eesti Raudtee Рихо Вяткин.