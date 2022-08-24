Как сообщила пресс-служба Eesti Raudtee, с 8.00 28 августа до 22.00 31 августа железнодорожный переезд в Пяэскюла на Пярнуском шоссе в Таллинне будет закрыт для автомобильного движения.
Водители, внимание! Железнодорожный переезд в Пяэскюла закроют для движения
Водители, внимание! Железнодорожный переезд в Пяэскюла закроют для движения
Закрытие необходимо для того, чтобы провести реконструкцию переезда.
«Поскольку Eesti Raudtee строит дополнительную пару рельсов между Пяэскюла и Кейла для улучшения движения поездов, во время работ на переезде будет установлена еще одна пара рельсов. Кроме того, в процессе будут обновлены системы светофоров», — прокомментировал руководитель службы строительства AS Eesti Raudtee Рихо Вяткин.
Водителей просят быть внимательными, следить за информационными знаками и использовать переезды Лаагри и Хийу для пересечения железной дороги.
Eesti Raudtee приносит извинения за возможные неудобства, вызванные работами.
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