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Водители, внимание! Железнодорожный переезд в Пяэскюла закроют для движения

rus.postimees.ee
Водители, внимание! Железнодорожный переезд в Пяэскюла закроют для движения
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Железнодорожный переезд. Иллюстративный снимок.
Железнодорожный переезд. Иллюстративный снимок. Фото: Meelis Meilbaum

Как сообщила пресс-служба Eesti Raudtee, с 8.00 28 августа до 22.00 31 августа железнодорожный переезд в Пяэскюла на Пярнуском шоссе в Таллинне будет закрыт для автомобильного движения.

Закрытие необходимо для того, чтобы провести реконструкцию переезда.

«Поскольку Eesti Raudtee строит дополнительную пару рельсов между Пяэскюла и Кейла для улучшения движения поездов, во время работ на переезде будет установлена ​​еще одна пара рельсов. Кроме того, в процессе будут обновлены системы светофоров», — прокомментировал руководитель службы строительства AS Eesti Raudtee Рихо Вяткин.

Водителей просят быть внимательными, следить за информационными знаками и использовать переезды Лаагри и Хийу для пересечения железной дороги.

Eesti Raudtee приносит извинения за возможные неудобства, вызванные работами.

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