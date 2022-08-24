В ночь на среду бывшего депутата Европарламента Индрека Таранда, который должен был приступить к работе заместителя руководителя посольства Эстонии в столице Беларуси Минске, увезли из здания МИД в Таллинне на полицейской машине, пишет Elu24.
Фото и видео ⟩ Пьяного экс-евродепутата Индрека Таранда доставили ночью в полицейский участок
В 1:30 в Министерстве иностранных дел заметили, что Индрек Таранд пытается выехать со стоянки ведомства на машине, а охранник, похоже, не хочет открывать шлагбаум.
На место прибыли два полицейских экипажа, Индрека Таранда посадили в машину и отвезли в участок.
Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что в 1:30 стражи порядка проверили водителя транспортного средства, подозревающегося в опьянении, на площади Исландии в центре города. «58-летний мужчина был признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения, которое квалифицируется как преступление, лишен права управления транспортным средством и задержан», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.
В 2002 году Таранду пришлось отказаться от должности канцлера из-за инцидента с вождением в нетрезвом виде, поскольку в июне 2002 года он был задержан за рулем с уровнем алкоголя в крови 1,07.