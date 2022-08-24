Фото и видео ⟩ Пьяного экс-евродепутата Индрека Таранда доставили ночью в полицейский участок

В 1:30 в Министерстве иностранных дел заметили, что Индрек Таранд пытается выехать со стоянки ведомства на машине, а охранник, похоже, не хочет открывать шлагбаум.

На место прибыли два полицейских экипажа, Индрека Таранда посадили в машину и отвезли в участок.

Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что в 1:30 стражи порядка проверили водителя транспортного средства, подозревающегося в опьянении, на площади Исландии в центре города. «58-летний мужчина был признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения, которое квалифицируется как преступление, лишен права управления транспортным средством и задержан», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.