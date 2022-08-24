Предприниматель и член правления Украинского землячества в Эстонии Катерина Левковська рассказала в передаче «Гражданин М», какое значение имеет День независимости (24 августа) для украинцев и как его отмечают в условиях войны в Украине и Эстонии. Ведущий – Сергей Метлев.
День независимости Украины: в Киеве проходит «парад» разбитой военной техники России
– Что этот национальный праздник значит для украинцев и каков его исторический контекст?
– Безусловно, 24 августа 1991 года августа – очень важная для украинцев дата. Стремление к свободе и независимости всегда было определяющей ценностью украинцев. Кстати, первая независимость Украины была провозглашена 22 января 1918 года. Об этом мало говорят. В 20 веке Украина несколько раз теряла свой государственный суверенитет.
Национальное единство является обязательным условием для сохранения государственности. К сожалению, Украина не справилась с этим в прошлом. Потеря государственного суверенитета, провозглашенного в 1918 году, обернулась трагическими последствиями.
Коммунистические, нацистские и тоталитарные режимы жизни миллионов людей. Произошло это по причине того, что на тот момент, украинцы не имели сильного государства, которое могло бы их защитить.
– И теперь это государство есть, несмотря на все трудности. Помните ли, чем занимались 24 августа 1991 года вы сами или ваши родители?
– Немного помню. Я была школьницей и на тот момент, честно говоря, мало интересовалась политикой и происходящим в стране. В центре Киева были какие-то митинги, было видно, что происходила борьба.
Мои родители не участвовали в событиях того дня. Они, конечно же, активно и с волнением следили за тем, что происходит. Отсутствовало понимание, что нас ждет в будущем.
– Вы живете в Эстонии уже более 15 лет. Сами вы родом из Киева. Сейчас в Украине идет война. Буквально вчера в СМИ была информация, что Россия предположительно готовит демонстративные удары по Украине именно по причине важности этого дня. Каким образом киевляне сегодня отмечают День независимости? И отмечают ли?
– Была такая информация. Никто не забудет важные даты в календаре, но праздновать пышно, как раньше, сейчас не получится. До последнего момента не знали в каком формате будет проведен праздник. Это было связано с соображениями безопасности. Сегодня в Киеве проходит «парад», где демонстрируется разбитая военная техника России. Много людей приходят посмотреть это зрелище. С 20 по 27 августа пройдет демонстрация патриотических фильмов.
– Про эмоциональную атмосферу в украинских городах. Если вы сравните празднование Дня независимости Украины два или три года назад с сегодняшним днем, то в чем заключается разница?
– Это всегда был общенародный праздник. Это не официоз с речью президента. До войны торжество всегда отличалось пышностью. Торжество проходило громко с салютом, с народными гуляниями и выступлениями артистов. В связи с ограничениями, которые направлены на поддержание безопасности, сейчас, разумеется, праздновать не получится как раньше. Нужно соблюдать меры безопасности и больших собраний не проходит.
– Сейчас в Эстонии проживает более 60 000 украинцев, из них большая часть – военные беженцы, которым Эстония старается всячески помогать. Сегодня они принимают участие в местных мероприятиях, которые посвящены Дню независимости Украины. Расскажите, какие мероприятия сегодня прошли?
– Украинские общины активно принимают участие в организации мероприятий. В 9 утра подняли украинский флаг возле президентского дворца. В некоторых торговых центрах (Nautica и Maxima) были организованы презентационные стенды украинских товаров. Все желающие могут полакомиться украинскими продуктами. В 14 часов прошла посадка дерева эстонско-уркаинской дружбы в парке Лембиту в Таллинне.
Ближе к вечеру от Центра украинской культуры начнется шествие «Elagu Eesti – Слава Украине» в знак благодарности Эстонии за поддержку. Приглашаются все желающие, будем рады всех видеть. Наши общины празднуют сегодня День независимости Украины и Эстонии, поскольку разница всего в пару дней.
– Знаю, что одна инициатива с вами связана напрямую. Это выставка, которая будет открыта 27 августа в 15:00 в павильоне Певческого поля. На ней будут представлены работы молодых украинских художников, которые посвящены, в основном, военной тематике.
– Это выставка From the Pain to the Light («От боли к свету»). На ней будут представлены 14 работ молодых украинских художников, посвященные, в основном, военной тематике. Однако есть произведения и с другими нарративами. Есть возможность купить произведения искусства, если вы хотите оказать поддержку.
– Вы наверняка стараетесь всячески помогать своим соотечественникам, которые попали в Эстонию. Что делает землячество для беженцев? В каком состоянии находятся эти люди сейчас?
– Многое было сделано со стороны волонтеров для беженцев. Я сама лично тоже принимала в этом участие. В основном, мы занимались поисками жилья, расселением. На мой пост в Facebook откликнулись много жителей Эстонии, которые бесплатно предлагали жилье беженцам. Большое им спасибо за это. Волонтеры много сделали для расселения украинцев.
– Но существуют и проблемы, которым эстонское государство и местные самоуправления могли бы больше уделять внимания. Какие сейчас основные трудности стоят перед средним беженцем из Украины?
– Проблемы в основном связаны с поиском места жилья и работы. Бывают случаи, когда человек нашел работу, но поселили его далеко. Без знания языка сложно рассчитывать на хорошую зарплату. Поэтому могут возникать финансовые проблемы.
– Как обстоят дела с языковой адаптацией? Насколько я понимаю, курсы эстонского языка предоставляются. Есть ли какие-то истории успеха, где человек в короткие сроки освоил язык?
– Такого я не слышала, но есть большой интерес изучать язык. Особенно среди тех, кто планирует здесь остаться. Так или иначе, жить в Эстонии без знания языка неудобно.
– Если говорить о будущем, то какая-то часть украинцев останется в Эстонии и они, скорее всего адаптируются. В Эстонии сформируется достаточно большая и активная украинская община. Чем она будет отличаться от той общины, которая была в Эстонии до войны?
– Думаю, что эти люди будут очень лояльны к эстонскому государству и очень благодарны за оказанную помощь.