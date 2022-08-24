День независимости Украины: в Киеве проходит «парад» разбитой военной техники России

– Что этот национальный праздник значит для украинцев и каков его исторический контекст?

– Безусловно, 24 августа 1991 года августа – очень важная для украинцев дата. Стремление к свободе и независимости всегда было определяющей ценностью украинцев. Кстати, первая независимость Украины была провозглашена 22 января 1918 года. Об этом мало говорят. В 20 веке Украина несколько раз теряла свой государственный суверенитет.

Национальное единство является обязательным условием для сохранения государственности. К сожалению, Украина не справилась с этим в прошлом. Потеря государственного суверенитета, провозглашенного в 1918 году, обернулась трагическими последствиями.

Коммунистические, нацистские и тоталитарные режимы жизни миллионов людей. Произошло это по причине того, что на тот момент, украинцы не имели сильного государства, которое могло бы их защитить.

– И теперь это государство есть, несмотря на все трудности. Помните ли, чем занимались 24 августа 1991 года вы сами или ваши родители?

– Немного помню. Я была школьницей и на тот момент, честно говоря, мало интересовалась политикой и происходящим в стране. В центре Киева были какие-то митинги, было видно, что происходила борьба.

Мои родители не участвовали в событиях того дня. Они, конечно же, активно и с волнением следили за тем, что происходит. Отсутствовало понимание, что нас ждет в будущем.