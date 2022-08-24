«Гражданин М» в прямом эфире: как украинцы отмечают День независимости во время войны?

Сегодня, 24 августа, в 15:00 в эфире передачи «Гражданин М» предприниматель и член правления Украинского землячества в Эстонии Катерина Левковська, которая расскажет, что для украинцев значит День независимости, и как его отмечают в условиях войны в разных уголках Украины, а также Эстонии. Сейчас в Эстонии живет более 60 000 украинцев, большая часть которых – беженцы.