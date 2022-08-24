Ср, 24.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Гражданин М» в прямом эфире: как украинцы отмечают День независимости во время войны?

rus.postimees.ee
«Гражданин М» в прямом эфире: как украинцы отмечают День независимости во время войны?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 2

Сегодня, 24 августа, в 15:00 в эфире передачи «Гражданин М» предприниматель и член правления Украинского землячества в Эстонии Катерина Левковська, которая расскажет, что для украинцев значит День независимости, и как его отмечают в условиях войны в разных уголках Украины, а также Эстонии. Сейчас в Эстонии живет более 60 000 украинцев, большая часть которых – беженцы.

Катерина расскажет также о выставке From the Pain to the Light («От боли к свету»). На ней будут представлены работы молодых украинских художников, посвященные, в основном, военной тематике. Открытие выставки состоится 27 августа в 15:00 в павильоне Певческого поля. Выставка будет работать до 11 сентября.

Ведущий передачи – Сергей Метлев.

Ключевые слова
Наверх