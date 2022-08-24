В России политик арестован за словосочетание «вторжение в Украину»

К Евгению Ройзману, который неоднократно критиковал вторжение России в Украину, силовики в своих лучших традициях пришли домой в шесть утра по екатеринбуржскому времени (четыре утра по Таллинну).

Телеграм-канал Mash опубликовал видео задержания, где видно, что силовики агрессивно врываются в дом, в котором живет Ройзман и запрещают консьержу кому-либо звонить. В руках у людей в масках бензопила. В дверь квартиры политика стучится миловидная девушка, полуголый Ройзман открывает и, увидев нежданных гостей, улыбнулся.

Еще 13 июля в своем Facebook он опубликовал пост с подписью «Я один на свободе» и с фотографией, где он сидит в окружении оппозиционных политиков Владимира Кара-Мурзы, Андрея Пивоварова и Ильи Яшина. Кара-Мурзе 23 апреля было предъявлено обвинение в распространении фейков о Российской армии из-за выступления перед членами Нижней палаты Легислатуры штата Аризона. И как раз 13 июля в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело - по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации. Экс-главу «Открытой России» Пивоварова 15 июля приговорили к четырем годам колонии общего режима по той же статье. Илью Яшина в конце июня арестовали по обвинению в распространении фейков о Российской армии.





В недавнем интервью журналисту Екатерине Гордеевой Евгений Ройзман рассказывал, что, «сидеть, конечно, неохота», но Россия – такая страна, где для того, чтобы сесть в тюрьму, необязательно сделать что-то плохое, а оставаться самим собой в современной России порой становится самоцелью.