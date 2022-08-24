Урмас Сыырумаа решил купить торговый центр

«Наша цель – заметно усовершенствовать окрестности квартала Ротерманни и дать новое дыхание территории, граничащей с перекрестком, где самое плотное движение в городе», – сказал собственник US Real Estate Урмас Сыырумаа. – Офисное здание Golden Gate по адресу Ахтри, 6, которое находится в процессе строительства, создаст великолепное сообщение с приморским районом, а покупка центра Foorum является частью нашего плана по открытию квартала Ротерманни также в направлении Нарвского шоссе».

Foorumi Keskus – современное здание класса A+, расположенное на перекрестке улицы Хобуяама и Нарвского шоссе. На первом этаже этого офисного здания находится торговая галерея, которая соединяет улицу Хобуяама и Нарвское шоссе. Верхние этажи занимают офисные площади. В общей сложности в здании сдается 9600 квадратных метров площади – торговой и офисной поровну. Здание полностью сдано 50 арендаторам, крупнейшие из которых – KPMG, Vapiano и Swedbank. На подземном этаже располагаются 135 парковочных мест.

Город Таллинн подписал договор о строительстве трамвайных путей, согласно которому новый отрезок будет пролегать между кварталом Ротерманни и центром Foorum. В результате этого проекта улица и площадь Хобуяама приобретут новый вид, а посещать центр Foorum станет еще удобнее.