Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что в среду, в День независимости Украины, Эстония чествует всех, кто неустанно защищал право своей страны на самоопределение во время войны России в Украине, которая началась ровно полгода назад.
Рейнсалу: Эстония с украинским народом, который защищает свою родину и свободу
«В этот день 31 год назад Украина стала независимой страной. Народ Украины идет на определенные жертвы в защиту независимости. Бесчеловечная цель России в войне против Украины – уничтожить украинское государство и нацию», – заявил министр иностранных дел Рейнсалу.
Он добавил, что Эстония поддерживает страну и народ Украины глубокой дружбой и оказывает Украине всестороннюю политическую поддержку, оборонную и гуманитарную помощь.
«Россия нарушила все принципы и соглашения международного права и должна будет понести ответственность и выплатить репарации», – отметил он.
«У нас есть моральное обязательство преследовать военных преступников. От этого зависит серьезность миропорядка, основанного на правилах», – сказал Рейнсалу и добавил, что цена агрессии для России должна быть максимально высокой.
«Мы продолжим работу со странами-единомышленниками для скорейшего принятия восьмого пакета санкций. Желание Эстонии состоит в том, чтобы в рамках восьмого санкционного пакета санкции против России в сферах экономики, энергетики и торговли были расширены, а под ограничения попали дополнительные физические и юридические лица. В то же время Эстония хочет, чтобы ограничения на поездки граждан России были значительно расширены. В ознаменование этого события и эстонско-украинской дружбы министр иностранных дел ЭР и посол Украины в Таллинне Мариана Беца в 14.00 посадят клен на Площади Украины в парке Лембиту. В мероприятии примут участие представители эстонско-украинских благотворительных организаций.