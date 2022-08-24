Рейнсалу: Эстония с украинским народом, который защищает свою родину и свободу

«В этот день 31 год назад Украина стала независимой страной. Народ Украины идет на определенные жертвы в защиту независимости. Бесчеловечная цель России в войне против Украины – уничтожить украинское государство и нацию», – заявил министр иностранных дел Рейнсалу.

Он добавил, что Эстония поддерживает страну и народ Украины глубокой дружбой и оказывает Украине всестороннюю политическую поддержку, оборонную и гуманитарную помощь.

«Россия нарушила все принципы и соглашения международного права и должна будет понести ответственность и выплатить репарации», – отметил он.

«У нас есть моральное обязательство преследовать военных преступников. От этого зависит серьезность миропорядка, основанного на правилах», – сказал Рейнсалу и добавил, что цена агрессии для России должна быть максимально высокой.