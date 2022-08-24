Каллас: Эстония помогает Украине защищать свою страну

По словам Каллас, празднование Дня Независимости Украины в этом году пройдет в беспрецедентно сложных условиях, но безумная воля к защите и мужество украинцев, отстаивающих независимость своей страны, дает каждому мотивацию продолжать поддерживать Украину, пока Россия не проиграет в этой войне, а Украина не вернет себе оккупированные территории.

С начала войны в Эстонию прибыли десятки тысяч граждан Украины, вынужденных бежать от войны. «Мы помогаем украинским военным беженцам, прибывшим в Эстонию, и продолжаем отстаивать свободу Украины, предоставляя им оружие, обучение и гуманитарную помощь, необходимые для защиты своей страны. Наша поддержка Украины непоколебима», – подтвердила премьер-министр Каллас.

Несколько дней назад правительство утвердило очередной пакет военной поддержки Украины. «Мы дадим Украине больше оружия, особенно минометов и противотанковых средств. Мы также поддерживаем инициированную Великобританией организацию обучения для вооруженных сил Украины и направляем в Украину еще один полевой госпиталь в сотрудничестве с Германией, – сказала Каллас. – Призываю все остальные страны продолжать военную поддержку Украины».

Каллас также подтвердила, что Эстония продолжит свои усилия на международной арене, чтобы помочь Украине. «Каждая страна имеет право принимать собственные решения относительно своего общества и безопасности. Мы поддерживаем Украину на пути к Европейскому союзу. Важно, чтобы Украина вышла из войны более сильной, чем была до этого. Поэтому мы также предлагаем Украине помощь в проведении реформ, необходимых для вступления в ЕС», – заявила она.

По словам Каллас, Россия должна заплатить за свои действия. «Мы должны сделать так, чтобы виновные в совершении преступлений предстали перед международным судом, а доказательства были зафиксированы», – сказала Каллас.