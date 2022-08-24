На Хийумаа мог приплыть медведь

По словам местного охотника Тийта Реха, планируется дальнейшее расследование этой ситуации. «Мы были на месте, но поскольку прошел дождь, следы уже не были видны так хорошо. Мы также установили в этом районе камеры слежения, чтобы получить более точные подтверждения присутствия медведя», – сказал Реха.

Как отметил охотник, медвежьи следы были обнаружены уже весной в районе Сууреранна на другой половине Хийумаа. Расстояние между этим районом и тем местом, где сейчас нашли медвежьи следы, составляет почти сорок километров.

По словам заместителя исполнительного директора Эстонского общества охотников Андреса Лиллемяэ, все-таки есть основание полагать, что это следы одного медведя. «Если медведи перебираются на Хийумаа, это означает, что на материке им уже не хватает места», – сказал Лиллемяэ.