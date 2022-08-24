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Исследование: 69% жителей Эстонии поддерживают использование АЭС

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Исследование: 69% жителей Эстонии поддерживают использование АЭС
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Fermi Energia хотела бы построить через десять лет в Вирумаа малый реактор, который, по утверждению руководителей предприятия, обеспечил бы приемлемую цену электроэнергии.
Fermi Energia хотела бы построить через десять лет в Вирумаа малый реактор, который, по утверждению руководителей предприятия, обеспечил бы приемлемую цену электроэнергии. Фото: Eskiis / Fermi Energia

Согласно августовскому исследованию Kantar Emor, 69 процентов опрошенных поддерживают или скорее поддерживают возможность использования малой атомной электростанции нового поколения для обеспечения бесперебойного электроснабжения Эстонии. Это является самым высоким показателем поддержки с момента начала проведения опросов в 2019 году.

Опрос, проведенный Kantar Emor в августе этого года, показал, что население Эстонии поддерживает идею строительства небольшого реактора, запланированного Fermi Energia. Доля тех, кто ответил «да» и «скорее да», совокупно составила 69%, что является самым высоким показателем поддержки с момента начала проведения данного опроса в 2019 году.

На вопрос «Поддерживаете ли вы рассмотрение вопроса об использовании малой атомной электростанции нового поколения для обеспечения безопасности электроснабжения Эстонии?» 38% ответили «да», 31% «скорее да», 11% «скорее нет» и только 9% «нет». Не смогли занять позицию по этому вопросу 11% респондентов.

«По сравнению с результатами опроса, проведенного в январе этого года, доля активных сторонников увеличилась, а доля людей, не имеющих мнения и выступающих против, продолжила снижаться. На взгляды людей на вопросы энергетики в этом году повлиял резкий и болезненный рост цен на энергоносители, также людей волнует вопрос обеспечения надежности поставок электроэнергии, что также нашло отражение в результатах опроса», – отметил руководитель отдела по связям с общественностью Fermi Energia Михкель Лойде.

В ходе опроса также исследовались предпочтения респондентов, какие виды производства электроэнергии развивать с учетом сокращения производства электроэнергии от горючих сланцев. Наиболее предпочтительными видами производства электроэнергии без выбросов CO2 являются энергия ветра (62%), солнечная энергия (58%) и малая атомная электростанция нового поколения (55%). Использование ископаемых видов топлива явно меньше – 26% поддержали развитие производства электроэнергии из горючего сланца в наряду с производством сланцевого масла , 15% поддержали использование древесной щепы, а 12% поддержали сжигание природного газа.

Кроме того, в опросе изучалось, повлияло ли начало войны в Украине на отношение к строительству малого реактора в Эстонии. 40% сторонников отметили, что война не повлияла на их поддержку, 16% начали больше поддерживать проект АЭС в Эстонии. 13% респондентов ответили, что война не повлияла на их отношение и они по-прежнему против, а 5% опрошенных отметили, что в связи с войной они стали меньше поддерживать проект. 26% выбрали вариант «не могу сказать».

Опрос проводится социологической компанией Kantar Emor два раза в год по заказу Fermi Energia. Задача исследования – оценка общественных настроений по вопросу рассмотрения использования атомной электростанции нового поколения с малым модульным реактором в Эстонии.

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