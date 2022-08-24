Исследование: 69% жителей Эстонии поддерживают использование АЭС

Опрос, проведенный Kantar Emor в августе этого года, показал, что население Эстонии поддерживает идею строительства небольшого реактора, запланированного Fermi Energia. Доля тех, кто ответил «да» и «скорее да», совокупно составила 69%, что является самым высоким показателем поддержки с момента начала проведения данного опроса в 2019 году.

На вопрос «Поддерживаете ли вы рассмотрение вопроса об использовании малой атомной электростанции нового поколения для обеспечения безопасности электроснабжения Эстонии?» 38% ответили «да», 31% «скорее да», 11% «скорее нет» и только 9% «нет». Не смогли занять позицию по этому вопросу 11% респондентов.

«По сравнению с результатами опроса, проведенного в январе этого года, доля активных сторонников увеличилась, а доля людей, не имеющих мнения и выступающих против, продолжила снижаться. На взгляды людей на вопросы энергетики в этом году повлиял резкий и болезненный рост цен на энергоносители, также людей волнует вопрос обеспечения надежности поставок электроэнергии, что также нашло отражение в результатах опроса», – отметил руководитель отдела по связям с общественностью Fermi Energia Михкель Лойде.

В ходе опроса также исследовались предпочтения респондентов, какие виды производства электроэнергии развивать с учетом сокращения производства электроэнергии от горючих сланцев. Наиболее предпочтительными видами производства электроэнергии без выбросов CO2 являются энергия ветра (62%), солнечная энергия (58%) и малая атомная электростанция нового поколения (55%). Использование ископаемых видов топлива явно меньше – 26% поддержали развитие производства электроэнергии из горючего сланца в наряду с производством сланцевого масла , 15% поддержали использование древесной щепы, а 12% поддержали сжигание природного газа.

Кроме того, в опросе изучалось, повлияло ли начало войны в Украине на отношение к строительству малого реактора в Эстонии. 40% сторонников отметили, что война не повлияла на их поддержку, 16% начали больше поддерживать проект АЭС в Эстонии. 13% респондентов ответили, что война не повлияла на их отношение и они по-прежнему против, а 5% опрошенных отметили, что в связи с войной они стали меньше поддерживать проект. 26% выбрали вариант «не могу сказать».