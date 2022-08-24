Венгрия выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам

«Мы согласны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ограничения», - написал он в соцсети Facebook.

Германия, наравне с Грецией и Кипром, на прошлой неделе выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.

Ранее о возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею и что российский народ не нужно обвинять.