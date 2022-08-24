Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не поддерживает планы введения запрета на выдачу шенгенских виз для российских граждан.
Венгрия выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам
Венгрия выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам
«Мы согласны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ограничения», - написал он в соцсети Facebook.
Германия, наравне с Грецией и Кипром, на прошлой неделе выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.
Ранее о возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею и что российский народ не нужно обвинять.
Ожидается, что в конце августа главы МИД стран ЕС обсудят эту проблему на встрече в Праге.