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Венгрия выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Интерфакс/BNS
Венгрия выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам
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Получение Шенгенской визы.
Получение Шенгенской визы. Фото: Scanpix/Mudrats Alexandra

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не поддерживает планы введения запрета на выдачу шенгенских виз для российских граждан.

«Мы согласны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ограничения», - написал он в соцсети Facebook.

Германия, наравне с Грецией и Кипром, на прошлой неделе выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.

Ранее о возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею и что российский народ не нужно обвинять.

Ожидается, что в конце августа главы МИД стран ЕС обсудят эту проблему на встрече в Праге.

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