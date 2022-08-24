В среду вечером представитель отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Лийза Тоотс сообщила, что Индрек Таранд подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено министерством. Трудовые отношения с Тарандом прекращены с сегодняшнего дня, то есть 24.08.2022.
МИД удовлетворил заявление Индрека Таранда об увольнении
Ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что по делу Индрека Таранда будет начато внутреннее разбирательство, а трудовые отношения с ним планируется прекратить.
Сара Адамсон, советник по СМИ Министерства иностранных дел, сообщила Postimees, что министерство начнет внутреннее дисциплинарное производство на основе Закона о государственной службе. Во время производства Таранд должностных обязанностей выполнять не будет.
По мнению МИД, любое нарушение закона, в том числе вождение в нетрезвом виде, является недопустимым и неподобающим поведением. Более точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе разбирательства. «Сотрудник Министерства иностранных дел должен подчиняться закону и вести себя достойно как при исполнении служебных обязанностей, так и вне службы, в том числе воздерживаться от действий, дискредитирующих его как должностное лицо или наносящих ущерб репутации органа. Следовательно, трудовые отношения с работником не могут быть продолжены», – добавила Адамсон.
На вопрос, почему Таранд вообще находился в министерстве в столь поздний час, Адамсон ответила, что 22-26 августа проходит ежегодная конференция представителей МИДа. Заснявший Таранда фотограф Elu24 рассказал, что когда он приехал, полицейская машина уже была там, а Таранд с кем-то разговаривал по телефону. Dacia заместителя главы посольства в Минске, к этому моменту уже находилась на стоянке возле здания. По словам фотографа, других машин на стоянке видно не было.
В среду рано утром Elu24 писал, что бывшего депутата Европарламента Индрека Таранда, который должен был приступить к работе заместителем главы посольства в Беларуси, в среду ночью от здания МИД увезла полиция.
В 1:30 Индрек Таранд пытался выехать со стоянки министерства на своей машине, но охранник, судя по всему, отказался открыть ему шлагбаум.
На место прибыло два полицейских экипажа, Индрека Таранда посадили в машину и отвезли в участок.
Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что в 1:30 стражи порядка проверили водителя транспортного средства, подозревающегося в опьянении, на площади Исландии в центре города. «58-летний мужчина был признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения, которое квалифицируется как преступление, лишен права управления транспортным средством и задержан», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.
В 2002 году Таранду пришлось отказаться от должности канцлера из-за инцидента с вождением в нетрезвом виде, поскольку в июне 2002 года он был задержан за рулем с уровнем алкоголя в крови 1,07.