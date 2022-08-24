Министерство иностранных дел намерено расторгнуть трудовые отношения с Индреком Тарандом

Сара Адамсон, советник по СМИ Министерства иностранных дел, сообщила Postimees, что министерство начнет внутреннее дисциплинарное производство на основе Закона о государственной службе. Во время производства Таранд должностных обязанностей выполнять не будет.

По мнению МИД, любое нарушение закона, в том числе вождение в нетрезвом виде, является недопустимым и неподобающим поведением. Более точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе разбирательства. «Сотрудник Министерства иностранных дел должен подчиняться закону и вести себя достойно как при исполнении служебных обязанностей, так и вне службы, в том числе воздерживаться от действий, дискредитирующих его как должностное лицо или наносящих ущерб репутации органа. Следовательно, трудовые отношения с работником не могут быть продолжены», – добавила Адамсон.

На вопрос, почему Таранд вообще находился в министерстве в столь поздний час, Адамсон ответила, что 22-26 августа проходит ежегодная конференция представителей МИД. Заснявший Таранда фотограф Elu24 рассказал, что когда он приехал, полицейская машина уже была там, а Таранд с кем-то разговаривал по телефону. Dacia заместителя главы посольства в Минске, к этому моменту уже находилась на стоянке возле здания. По словам фотографа, других машин на стоянке видно не было.