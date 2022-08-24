Ученые: такой засухи в Европе не было 500 лет

Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии выпустил доклад, в котором ученые предупреждают: две трети территории европейского континента столкнулись с сильнейшей засухой за последние пять веков - и дальше все может стать еще хуже.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в таких странах, как Италия, Испания, Португалия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Румыния, Венгрия, Сербия, Украина, Молдова, Ирландия и Великобритания. Это в общей сложности 47% территории континента, и почва этим летом там высохла совсем, пишут авторы доклада.

Еще 17% континента находятся на грани полного пересыхания, и шансы спасти там какую-либо растительность невелики.

В Великобритании, где в нескольких регионах ​​засуха объявлена официально, листья на деревьях уже в августе приобрели каштановый оттенок. Как объясняют ученые, катастрофическую нехватку влаги деревья воспринимают как ранний приход осени.

Девушка в парке. Фото: Getty Images

В докладе предупреждается, что засуха окажет большое влияние на урожай, сильно повысит риск лесных пожаров, а в некоторых южных регионах Европы зной будет продолжаться еще несколько месяцев.

По сравнению со средними показателями за предыдущие пять лет, прогнозы ЕС по урожаю зерновой кукурузы в этом году окажутся ниже на 16%, сои - на 15%, подсолнечника - на 12%.

«Судя по всему, нынешняя засуха - наиболее масштабная за последние 500 лет», - утверждается в докладе Центра,

По словам комиссара по науке Марии Габриэль, накрывшая континент жара создала беспрецедентную нагрузку на водоснабжение во всем Евросоюзе.