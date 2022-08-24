В объявленном столичными властями открытом конкурсе на пост директора Линнамяэского русского лицея участвовали три кандидата, но выбрать из них подходящего для руководства школой так и не удалось.
Конкурс на пост директора Линнамяэского русского лицея провалился
Конкурс на пост директора Линнамяэского русского лицея провалился
"Выбрать подходящего кандидата не удалось. Думаю, что примерно через месяц объявим новый конкурс", - рассказал Rus.ERR вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев.
По его словам, временным исполняющим обязанности директора лицея планируется назначить завуча Светлану Янчис.
Нынешний руководитель Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа в мае объявил о своем решении подать в отставку. Он покинет пост в конце лета.