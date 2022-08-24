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Конкурс на пост директора Линнамяэского русского лицея провалился

rus.postimees.ee
Конкурс на пост директора Линнамяэского русского лицея провалился
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Таллиннский Линнамяэский русский лицей.
Таллиннский Линнамяэский русский лицей. Фото: Toni Läänsalu

В объявленном столичными властями открытом конкурсе на пост директора Линнамяэского русского лицея участвовали три кандидата, но выбрать из них подходящего для руководства школой так и не удалось.

"Выбрать подходящего кандидата не удалось. Думаю, что примерно через месяц объявим новый конкурс", - рассказал Rus.ERR вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев.

По его словам, временным исполняющим обязанности директора лицея планируется назначить завуча Светлану Янчис.

Нынешний руководитель Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа в мае объявил о своем решении подать в отставку. Он покинет пост в конце лета.

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