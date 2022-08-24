Отть Тянак: пытаюсь доказать команде, что у нас гораздо больше потенциала

После очень сложного начала года ситуация улучшилась, по крайней мере, на бумаге. Тянак одержал победу на Сардинии в начале июня, затем остался ни с чем в Кении, финишировал третьим в Эстонии и выиграл этапы в Финляндии, а теперь и в Бельгии. Несмотря на это, он постоянно подвергается критике.

«Победа здесь была очень неожиданной, почти как и в Финляндии. Мы этого совсем не ожидали. Но нам как-то удалось взять себя в руки во время ралли, чтобы снова победить на машине, в которой я не чувствую себя комфортно», – признался Тянак после первого места в Бельгии.

Чуть позже он произнес резкую, но откровенную речь. По мнению Тянака, нынешний заместитель руководителя команды Hyundai Жюльен Монсе не подходит для занимаемой им должности.

Иногда чемпион мира 2019 года может преувеличивать ситуацию, но, похоже, для этого есть четкая причина. Он надеется, что руководство команды Hyundai, которая уже отстала от своих конкурентов с разработкой гибридных автомобилей, наконец активнее возьмутся за дело.

«Нет, я не доволен. Мы могли бы сделать гораздо больше», – ответил Тянак журналисту DirtFish Колину Кларку, когда тот спросил о развитии Hyundai.

«Очевидно, что положение в команде тяжелое, и происходит много всего. Мы могли бы добиться гораздо большего, но на это потребуется время. Я пытаюсь доказать команде, что у нас есть потенциал. Мы могли бы добиться многого, если бы начали делать правильные вещи», – отметил он.