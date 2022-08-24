«Мой ответ один и ясен: конечно, лицо, совершившее такое деяние, не может продолжать службу в Министерстве иностранных дел, до тех пор обязанности поверенного в делах должен выполнять дипломат, который находится в командировке», – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») Postimees, комментируя ночной инцидент, когда сильно пьяный Индрек Таранд был устранен от вождения автомобилем.
Министр иностранных дел Рейнсалу: рабочие отношения с Индреком Тарандом продолжать нельзя
Министр иностранных дел Рейнсалу: рабочие отношения с Индреком Тарандом продолжать нельзя
Рейнсалу узнал об инциденте с Тарандом сегодня утром, когда ему сообщил об этом канцлер министерства. По словам Рейнсалу, сейчас необходимо оперативно найти нового кандидата в поверенного в делах и представить его в МИД Беларуси на согласование в соответствии с правилами дипломатического общения.
В среду рано утром Elu24 писал, что бывшего депутата Европарламента Индрека Таранда, который должен был приступить к работе заместителем главы посольства в Беларуси, в среду ночью от здания МИД увезла полиция.