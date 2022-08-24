Министр иностранных дел Рейнсалу: рабочие отношения с Индреком Тарандом продолжать нельзя

«Мой ответ один и ясен: конечно, лицо, совершившее такое деяние, не может продолжать службу в Министерстве иностранных дел, до тех пор обязанности поверенного в делах должен выполнять дипломат, который находится в командировке», – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») Postimees, комментируя ночной инцидент, когда сильно пьяный Индрек Таранд был устранен от вождения автомобилем.