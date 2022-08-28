«Все остальные были бы сейчас счастливы, но только не я. Я не смогла!» Я отчетливо помню этот момент. Моему первому ребенку было четыре месяца. Все это время я не спала по ночам, облегчая его колики. Сказали, что для первых трех месяцев это нормально. У нас прошло четыре! Фух! А потом начали прорезаться зубы. Надежда на более спокойную жизнь загорелась и тут же погасла. Я поняла: я слишком устала, чтобы быть счастливой. Депрессивная штука! Несчастная мать. Но разве кто-нибудь сказал, что воспитание и обязанности нельзя разделить с кем-то? Нет! Только мне казалось, что я должна терпеть даже там, где уже не могу.
Идеальная женщина по-эстонски: безрадостная труженица
Подобная картина повторилась на работе. Сумасшедшая взяла на себя слишком много обязательств, не может их выполнить и трудится за счет сна. И это тоже я. Обещание должно быть выполнено! Если вы делаете работу, которую любите, но больше не получаете от нее удовольствие, значит, вы слишком много работаете! Цель кажется более важной, чем вы сами. Хотя нет проекта важнее, чем здоровье человека. Кроме того, без радости великих дел не бывает.
К счастью, этот болезненный опыт пошел на пользу. Никто не является неутомимым сверхчеловеком, даже эстонская женщина! Если силы иссякнут, придется просить о помощи. Это не что-то постыдное в стиле «сама не справилась». Это показывает, что человек знает и ценит себя, видит картину в целом, знает, куда хочет идти, умеет управлять и осмеливается доверять. На самом деле, вспомогательные силы могут быть задействованы в первый момент, когда радость исчезает от чрезмерной нагрузки. Маленький ребенок нуждается в постоянном внимании, однако в то же время вызывает сильные эмоции. Держать эти эмоции в себе является проявлением зависти. То же самое и на работе: вовлекая других и доверяя им, вы проявляете к ним уважение и веру в них. Что плохого в том, чтобы поднимать настроение окружающим?
Стремиться к чему? Никто не полюбит нас за это больше. Наоборот, перенапряжение – явный признак того, что вы себя не любите. Как же тогда другие могут это делать?!
Печально, что безрадостная гонка за счастьем всегда устраивается в надежде заслужить любовь. Это заканчивается горечью, потерей здоровья и разочарованием. Эта дорога больше никуда не ведет.
Кто заставляет нас постоянно подгонять себя, сравнивать себя с недостижимым идеалом? Было бы удобно сказать, что мужчины. Но это не так. Мы сами делаем это. Мы сами осуждаем женщину, которая переводит дух на работе, смотрит сквозь пальцы на бардак дома или честно говорит: «Мне надоело быть матерью!» Мы не допускаем, что ей это нужно. Однако хранить, растить и делиться искренней радостью – гораздо более важная задача, чем быть просто рабой труда.