Идеальная женщина по-эстонски: безрадостная труженица

Подобная картина повторилась на работе. Сумасшедшая взяла на себя слишком много обязательств, не может их выполнить и трудится за счет сна. И это тоже я. Обещание должно быть выполнено! Если вы делаете работу, которую любите, но больше не получаете от нее удовольствие, значит, вы слишком много работаете! Цель кажется более важной, чем вы сами. Хотя нет проекта важнее, чем здоровье человека. Кроме того, без радости великих дел не бывает.

К счастью, этот болезненный опыт пошел на пользу. Никто не является неутомимым сверхчеловеком, даже эстонская женщина! Если силы иссякнут, придется просить о помощи. Это не что-то постыдное в стиле «сама не справилась». Это показывает, что человек знает и ценит себя, видит картину в целом, знает, куда хочет идти, умеет управлять и осмеливается доверять. На самом деле, вспомогательные силы могут быть задействованы в первый момент, когда радость исчезает от чрезмерной нагрузки. Маленький ребенок нуждается в постоянном внимании, однако в то же время вызывает сильные эмоции. Держать эти эмоции в себе является проявлением зависти. То же самое и на работе: вовлекая других и доверяя им, вы проявляете к ним уважение и веру в них. Что плохого в том, чтобы поднимать настроение окружающим?

Стремиться к чему? Никто не полюбит нас за это больше. Наоборот, перенапряжение – явный признак того, что вы себя не любите. Как же тогда другие могут это делать?!

Печально, что безрадостная гонка за счастьем всегда устраивается в надежде заслужить любовь. Это заканчивается горечью, потерей здоровья и разочарованием. Эта дорога больше никуда не ведет.