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Пивзавод Saku показал хорошие результаты несмотря на потерю российского рынка

rus.postimees.ee
Пивзавод Saku показал хорошие результаты несмотря на потерю российского рынка
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Продукция Сакуского пивзавода.
Продукция Сакуского пивзавода. Фото: Cisse Noormets/ Postimees

Продажи Сакуского пивзавода за шесть месяцев достигли 60 млн литров, оборот от продаж вырос по сравнению с прошлым годом на 8,2%, сообщило предприятие вместе с результатами материнской компании Carlsberg.

По словам члена правления Сакуского пивзавода Яана Хярмса, первое полугодие в общих чертах прошло весьма позитивно, что было обусловлено повторным открытием и набором оборотов нового канала продаж HoReCa. «Без сомнения, на нас и весь сектор напитков в целом наиболее повлияли – в негативном плане – война в Украине и обусловленное этим прекращение коммерческой деятельности в России, потребовавшие быстрого перепланирования, – сказал Хярмс. – Дефицит стеклянных бутылок мы заменили продажей продукции в алюминиевых банках, а потерянный российский экспорт частично заместили другими зарубежными рынками».

Сакуский пивзавод продал в первом полугодии этого года 60 млн литров, годом ранее объем продаж составлял 64 млн. Зато оборот вырос при этом с 33,5 евро на 8,2%, до 36,3 млн евро, причем увеличилась доля проданных товаров стоимостью выше средней, пояснила компания.

Во второе полугодие Сакуский пивзавод смотрит оптимистично несмотря на изменчивые обстоятельства. «Мы можем предположить, что цена поставщиков по-прежнему будет меняться ежемесячно, в качестве причины называются постоянно увеличивающиеся расходы – зерно, электричество, топливо, газ и т.д., – перечислил Хярмс в сообщении. – Во втором полугодии мы мощно расширим продаж в Украине, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии и, например, Словакии».

Органический объем продаж материнской фирмы Сакуского пивзавода Carlsberg Grupp вырос в первом полугодии на 8,9%, оборот – на 23,6% и прибыль – на 35,9%.

Глава Сакуского пивзавода Яан Хярмс заметил в марте, что изделия Саку продавались в России уже в 10 000 с лишним магазинах, но теперь бизнес вылетает в трубу.

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