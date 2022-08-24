Пивзавод Saku показал хорошие результаты несмотря на потерю российского рынка

По словам члена правления Сакуского пивзавода Яана Хярмса, первое полугодие в общих чертах прошло весьма позитивно, что было обусловлено повторным открытием и набором оборотов нового канала продаж HoReCa. «Без сомнения, на нас и весь сектор напитков в целом наиболее повлияли – в негативном плане – война в Украине и обусловленное этим прекращение коммерческой деятельности в России, потребовавшие быстрого перепланирования, – сказал Хярмс. – Дефицит стеклянных бутылок мы заменили продажей продукции в алюминиевых банках, а потерянный российский экспорт частично заместили другими зарубежными рынками».

Сакуский пивзавод продал в первом полугодии этого года 60 млн литров, годом ранее объем продаж составлял 64 млн. Зато оборот вырос при этом с 33,5 евро на 8,2%, до 36,3 млн евро, причем увеличилась доля проданных товаров стоимостью выше средней, пояснила компания.

Во второе полугодие Сакуский пивзавод смотрит оптимистично несмотря на изменчивые обстоятельства. «Мы можем предположить, что цена поставщиков по-прежнему будет меняться ежемесячно, в качестве причины называются постоянно увеличивающиеся расходы – зерно, электричество, топливо, газ и т.д., – перечислил Хярмс в сообщении. – Во втором полугодии мы мощно расширим продаж в Украине, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии и, например, Словакии».

Органический объем продаж материнской фирмы Сакуского пивзавода Carlsberg Grupp вырос в первом полугодии на 8,9%, оборот – на 23,6% и прибыль – на 35,9%.