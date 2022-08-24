Зарплаты и пенсии растут, но покупательная способность заметно снизится

«В целом год завершается с положительным экономическим результатом, а увеличение налоговых поступлений дает возможность помочь людям справляться с ценами на энергоносители», – сказала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

Состояние экономики Эстонии лучше, чем опасались ранее, и в то время как весенний прогноз Министерства финансов предсказывал экономический спад в этом году, последний прогноз, который к тому же является основой для государственного бюджета на следующий год, наоборот, предполагает экономический рост на один процент.