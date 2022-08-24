Состояние экономики Эстонии лучше, чем опасались ранее, и в то время как весенний прогноз Министерства финансов предсказывал экономический спад в этом году, последний прогноз, который к тому же является основой для государственного бюджета на следующий год, наоборот, предполагает экономический рост на один процент.
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Зарплаты и пенсии растут, но покупательная способность заметно снизится
Зарплаты и пенсии растут, но покупательная способность заметно снизится
В основном из-за роста цен налоговые поступления государства очень велики. Дополнительные деньги дают возможность значительно увеличить пенсии и увеличить необлагаемый налогом доход. В противовес этому гонка цен продолжается.
То, что прогноз был так сильно скорректирован в течние всего нескольких месяцев, произошло впервые за последние несколько десятилетий, и это показывает, насколько быстро происходят изменения в экономике.
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