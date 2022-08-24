Ушла в неизвестном направлении: полиция просит помощи в поисках 74-летней Галины

Днем Галина покинула свою дачу, расположенную в деревне Пийбу волости Вяйке-Маарья и направилась в неизвестном направлении.

По данным полиции, у женщины нет при себе мобильного телефона, а из-за проблем со здоровьем она не сможет самостоятельно вернуться домой.

Полиция проверила местность неподалеку от места проживания Галины, но поиски не увенчались успехом. Поисковые работы продолжаются.

Галина невысокого роста, худощавого телосложения. У нее темные волосы до плеч. Она ходит с трудом.