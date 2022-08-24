В среду мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) поздравил своего киевского коллегу Виталия Кличко с Днем независимости Украины. Сегодня фонарные столбы таллиннской площади Свободы окрашены в цвета украинского флага
Кылварт поздравил мэра Киева с Днем независимости Украины
Кылварт поздравил мэра Киева с Днем независимости Украины
По словам Кылварта, он был в тесном контакте с Кличко не только на уровне мэров, но и как лидеры объединений местных руководителей.
По словам Кылварта, нельзя забывать, что самая большая ответственность Эстонии – помочь украинскому народу, который сейчас находится в Таллинне, и городская управа столицы активно работает над этим.
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