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Кылварт поздравил мэра Киева с Днем независимости Украины

BNS
Кылварт поздравил мэра Киева с Днем независимости Украины
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт
Мэр Таллинна Михаил Кылварт Фото: Kermo Benrot

В среду мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) поздравил своего киевского коллегу Виталия Кличко с Днем независимости Украины. Сегодня фонарные столбы таллиннской площади Свободы окрашены в цвета украинского флага

По словам Кылварта, он был в тесном контакте с Кличко не только на уровне мэров, но и как лидеры объединений местных руководителей.

По словам Кылварта, нельзя забывать, что самая большая ответственность Эстонии – помочь украинскому народу, который сейчас находится в Таллинне, и городская управа столицы активно работает над этим.

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