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СРАВНЕНИЕ ТРАТ ⟩ Начало учебного года бьёт по кошельку родителей

Анна Сарапуу
, летний практикант
Начало учебного года бьёт по кошельку родителей
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Ранец и школьные принадлежности.
Ранец и школьные принадлежности. Фото: Urmas Luik

Конец августа ежегодно связан с головной болью родителей школьников: есть ли все необходимое школьные принадлежности? В разговоре с родителями и учащимися о закупке к новому учебному году выяснилось, что в некоторых школах среди обязательных принадлежностей есть даже санки.

Дочь Пирет Релле этой осенью пойдет в первый класс. По словам Пирета, большую часть школьных принадлежностей она уже купила. «Такая классика: портфель школьный, тетрадки, пенал и спортивная одежда», — перечислила уже купленное мама новоиспечённой школьницы.

У старшего ребенка Пирет осталось приличное количество принадлежностей для рисования, потому что он был в художественном классе, поэтому на этот раз его матери не пришлось покупать все снова для первоклассницы. Пирет отметила, что в целом в списке вещей, необходимых в 1-м классе, больше всего предметов именно для творчества.

По словам матери, на сайте школы ее дочери есть список того, что необходимо в первый год обучения. Кроме обычных учебных пособий есть еще и санки. «У них такой распорядок дня, что они много времени проводят на улице во время перерывов, в том числе и во время уроков физкультуры, поэтому, если выпадает хоть немного снега, они, скорее всего, пойдут кататься на санках», — сказала Пирет.

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