СРАВНЕНИЕ ТРАТ ⟩ Начало учебного года бьёт по кошельку родителей

У старшего ребенка Пирет осталось приличное количество принадлежностей для рисования, потому что он был в художественном классе, поэтому на этот раз его матери не пришлось покупать все снова для первоклассницы. Пирет отметила, что в целом в списке вещей, необходимых в 1-м классе, больше всего предметов именно для творчества.

По словам матери, на сайте школы ее дочери есть список того, что необходимо в первый год обучения. Кроме обычных учебных пособий есть еще и санки. «У них такой распорядок дня, что они много времени проводят на улице во время перерывов, в том числе и во время уроков физкультуры, поэтому, если выпадает хоть немного снега, они, скорее всего, пойдут кататься на санках», — сказала Пирет.