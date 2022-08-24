Конец августа ежегодно связан с головной болью родителей школьников: есть ли все необходимое школьные принадлежности? В разговоре с родителями и учащимися о закупке к новому учебному году выяснилось, что в некоторых школах среди обязательных принадлежностей есть даже санки.
Для подписчиков
СРАВНЕНИЕ ТРАТ ⟩ Начало учебного года бьёт по кошельку родителей
Начало учебного года бьёт по кошельку родителей
Дочь Пирет Релле этой осенью пойдет в первый класс. По словам Пирета, большую часть школьных принадлежностей она уже купила. «Такая классика: портфель школьный, тетрадки, пенал и спортивная одежда», — перечислила уже купленное мама новоиспечённой школьницы.
У старшего ребенка Пирет осталось приличное количество принадлежностей для рисования, потому что он был в художественном классе, поэтому на этот раз его матери не пришлось покупать все снова для первоклассницы. Пирет отметила, что в целом в списке вещей, необходимых в 1-м классе, больше всего предметов именно для творчества.