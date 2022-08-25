Студия Postimees: западные лидеры стали верить в возможность скорой деоккупации Крыма?

- Реджеп Тайип Эрдоган в рамках саммита «Крымской платформы» заявил, что Крым должен быть возвращен Украине. По его словам, это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, поддержки территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины. При этом известно, что турецкий президент продолжает довольно тепло общаться с Владимиром Путиным. Представляет ли на самом деле Эрдоган в своей переговорной деятельности интересы западного демократического мира? Не играет ли он по большей части в свою игру?

- Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю Дня независимости Украины подчеркнул, что Украина не намерена идти на территориальные уступки ради мира с РФ. По словам Зеленского, Украине нужен не просто мир, Украине нужна победа, и Украина будет добиваться полного восстановления территориальной целостности страны, включая возвращение Крыма и Донбасса. Можно ли сказать, что слова Зеленского не только ободряли украинцев в праздничную дату, но и отражают реальное положение дел на фронтах?

- Вчера во время визита Бориса Джонсона в столицу Украины стало известно, что Лондон дополнительно выделит Киеву вооружения на 54 миллиона фунтов. Президент США Джо Байден, поздравив Украину с Днем независимости, заявил, что Киев получит от Вашингтона оружие и военное оборудование еще на три миллиарда долларов. После таких действий, наверное, можно сказать, что, по крайней мере, Вашингтон и Лондон тоже уже ждут от этой войны не просто мира, а именно мира в результате победы Украины и поражения России?