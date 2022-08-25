Теперик: народ Украины ждет от победы не только возвращения Крыма, но и падения режима Путина

- Нет никаких сомнений, что Эрдоган и Турция ставят выше всего свои собственные интересы. Интересы Эрдогана сейчас состоят и в том, чтобы обеспечить безопасность Турции, и в том, чтобы укрепить свою личную власть.

Эрдоган — автократ, так что, возможно, именно по этой причине ему и дается довольно легко общение с Путиным. Им по-человечески, наверное, не слишком трудно находить общий язык, но при этом нельзя забывать, что в совсем недавнем прошлом Россия и Турция как минимум два раза вступали в прямую конфронтацию. Причем если вспомнить ситуацию в Сирии, то там можно было говорить даже о конфронтации военного плана. Ну и затем была война в Нагорном Карабахе, когда Турция однозначно поддержала Азербайджан.