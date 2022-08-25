Теперик: народ Украины ждет от победы не только возвращения Крыма, но и падения режима Путина

- Борис Джонсон сказал на саммите «Крымской платформы», что у Запада в дни аннексии Крыма не было смелости признать ненормальность происходившего. Анджей Дуда подчеркнул, что теперь целью западного мира должно стать освобождение всей территории Украины, вместе с Крымом. Алар Карис указал, что война, начавшаяся в Крыму, в Крыму должна и закончиться. Возникает ощущение, что все больше и больше западных лидеров начинают считать возможной деоккупацию Крыма военными сроедствами. Готовы ли разделить эту позицию все влиятельные страны Запада? Например, Франция, Германия, Италия?
- Я не думаю, что от Франции, Германии или Италии в ближайшее время можно ожидать каких-то очень решительных заявлений на этот счет. Безусловно, эти страны полностью поддерживают территориальную целостность Украины, они считают Крым оккупированной Россией украинской территорией, они говорят о необходимости деоккупации Крыма и о своей готовности принимать участие в его восстановлении после возвращения в украинскую юрисдикцию. Однако вряд ли эти страны начнут сейчас как-то активно высказываться в поддержку такой деоккупации Крыма, которая происходила бы в результате украинского контрнаступления.
Разговоры о том, что такое контрнаступление, включая и крымское направление, возможно, ведутся все чаще и чаще, поскольку Украина теперь получает очень эффективные системы вооружений, позволяющие атаковать склады боеприпасов и прочие цели в тылу российских войск. Реакция нынешнего населения Крыма на происходящее тоже будет влиять на развитие этой ситуации. Сейчас там паника, люди просто бегут оттуда.
Если пророссийские жители Крыма продолжат в массовом порядке покидать полуостров, России будет крайне трудно удерживать свой контроль над Крымом. Те, кто останется, не будут российским войскам опорой. Поддерживающаяся военными средствами власть сильна только тогда, когда у военных есть сильный тыл, который поддерживает жизнеобеспечение этой власти.
Если этого нет, то власть быстро слабеет. Просто военной техникой власть не удерживается. Так что перспектива возвращения Крыма в юрисдикцию Украины военными средствами, поддерживаемыми, конечно, и политической риторикой, действительно реальна.
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