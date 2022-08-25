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Теперик: народ Украины ждет от победы не только возвращения Крыма, но и падения режима Путина

Павел Соболев
, журналист
Теперик: народ Украины ждет от победы не только возвращения Крыма, но и падения режима Путина
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  • Многие люди в Украине считают, что РФ после поражения в войне должна остаться без ядерного оружия
  • Внутренние проблемы в странах Запада осенью могут отвлечь западных политиков от войны в Украине
  • России будет тяжело сохранять контроль над Крымом, если пророссийская часть крымчан сбежит оттуда

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик среди прочего ответил на вопросы, касающиеся перспектив возвращения Крыма в состав Украины военными средствами, а также посреднических усилий в разрешении военного кризиса, предпринимаемых президентом Турции.

- Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю Дня независимости Украины подчеркнул, что Украина не намерена идти на территориальные уступки ради мира с РФ. По словам Зеленского, Украине нужен не просто мир: Украине нужна победа, и Украина будет добиваться полного восстановления территориальной целостности страны, включая возвращение Крыма и Донбасса. Можно ли сказать, что слова Зеленского не только ободряли украинцев в праздничную дату, но и отражают реальное положение дел на фронтах?

- Чтобы ответить на этот вопрос, нужно уйти немного в сторону от политической риторики, которую политики, включая Владимира Зеленского, должны транслировать и своему народу, и своим зарубежным союзникам. Нужно признать, что вероятность именно такой победы, какой ее сейчас представляет народ Украины, достаточно высокая, но невозможно предсказать, сколько еще времени для нее потребуется. Также пока точно нельзя сказать, какими силами эта победа может быть достигнута, хватит ли для такой победы тех человеческих и других ресурсов, что сейчас имеются у украинской армии.

Владимир Зеленский описал победу именно так, как видит ее украинский народ: Украина полностью восстанавливает свою территориальную целостность. Это значит, что все оккупированные сейчас Россией украинские земли должны быть освобождены. Однако в украинском обществе все шире и шире укореняются настроения вкладывать в слово «победа» и капитуляцию того режима, который сейчас есть в Кремле. Со всеми вытекающими последствиями: разоружением России, принуждением ее к отказу от ядерных вооружений.

Поэтому, разумеется, к словам Зеленского нужно относиться с воодушевлением, но при этом нельзя не смотреть на карту военных действий, на темпы и объемы оружейных поставок Запада Украине. Без военной помощи Запада, а также без материальной, гуманитарной помощи, сама Украина победы пока достичь не сможет. Именно такой победы, при которой территориальная целостность государства была бы полностью восстановлена.

Очень важным периодом будут приближающиеся осень и зима. Война очевидным образом приобретает затяжной характер. Да, победа Украины в этой войне вполне реальна и достижима, но только время покажет, какие ресурсы для нее потребуются, с какими рисками Украине придется справиться.

- Вчера во время визита Бориса Джонсона в столицу Украины стало известно, что Лондон дополнительно выделит Киеву вооружения на 54 миллиона фунтов. Джо Байден, поздравив Украину с Днем независимости, заявил, что Киев получит от Вашингтона оружие и военное оборудование еще на три миллиарда долларов. После таких действий, наверное, можно сказать, что, по крайней мере, Вашингтон и Лондон тоже уже ждут от этой войны не просто мира, а именно мира в результате победы Украины и поражения России?

- Да, США и Великобритания исходят из того, что мир может быть заключен только на условиях Украины, а это значит, что Украина должна выиграть войну. Условия заключения мира должны полностью устроить большую часть населения Украины, что, кстати, прекрасно понимают президент Зеленский и его команда. Они в полной мере сознают, что просто не могут пойти на какие-то уступки РФ без общественного обсуждения этой темы.

При этом нужно отдавать себе отчет, что те ожидания насчет желаемого формата завершения войны, которые есть сейчас у западных политиков и западных обществ, могут со временем измениться. Внутренние проблемы западных стран, к сожалению, могут выйти в их политической повестке на первый план, вытеснив оттуда войну в Украине.

Кроме того, очень важно помнить, что воюют все-таки не деньги. Воюют люди и техника. Время покажет, как будет получаться у украинских военных вести затяжную войну. Смогут ли они выстоять в ней с имеющимися сейчас человеческими ресурсами, или же очень многое будет зависеть от успешности новых волн мобилизации. Если же мы говорим о вооружениях, то даже при выделении огромных траншей на эти цели организация поставок оружия, как легкого, так и тяжелого, занимает большое количество времени.

Очень многие заводы, которые производят в США и странах Европы необходимые для Украины вооружения, часто просто технологически не успевают за той риторикой выделяющих деньги политиков, которую мы слышим. Увы, часто выделенные Украине на военные цели деньги превращаются в оружие и военную технику на фронте только через несколько месяцев.

- Реджеп Тайип Эрдоган в рамках саммита «Крымской платформы» заявил, что Крым должен быть возвращен Украине. По его словам, это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, поддержки территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины. При этом известно, что турецкий президент продолжает довольно тепло общаться с Владимиром Путиным. Представляет ли на самом деле Эрдоган в своей переговорной деятельности интересы западного демократического мира? Не играет ли он по большей части в свою игру?

- Нет никаких сомнений, что Эрдоган и Турция ставят выше всего свои собственные интересы. Интересы Эрдогана сейчас состоят и в том, чтобы обеспечить безопасность Турции, и в том, чтобы укрепить свою личную власть.

Эрдоган — автократ, так что, возможно, именно по этой причине ему и дается довольно легко общение с Путиным. Им по-человечески, наверное, не слишком трудно находить общий язык, но при этом нельзя забывать, что в совсем недавнем прошлом Россия и Турция как минимум два раза вступали в прямую конфронтацию. Причем если вспомнить ситуацию в Сирии, то там можно было говорить даже о конфронтации военного плана. Ну и затем была война в Нагорном Карабахе, когда Турция однозначно поддержала Азербайджан.

Так что когда мы говорим о взаимоотношениях Путина и Эрдогана, нужно понимать, что они выходят далеко за рамки темы войны в Украине или, допустим, крымской повестки. В любом случае Эрдоган никогда не будет тем человеком, который будет доносить Путину в переговорах с ним только какую-то общую западную позицию. Эрдоган будет представлять в самую первую очередь интересы Турции, и будет делать это так, чтобы сделать свои собственные позиции в Турции еще прочнее. Ну, если рассуждать о роли Эрдогана в разблокировке украинских портов и зерновой сделке, которую Турция преподносит как огромный дипломатический успех, то, наверное, можно выразить Эрдогану благодарность. Но я думаю, что полную картину его мотиваций при подготовке зернового соглашения мы пока так и не увидели.

- Борис Джонсон сказал на саммите «Крымской платформы», что у Запада в дни аннексии Крыма не было смелости признать ненормальность происходившего. Анджей Дуда подчеркнул, что теперь целью западного мира должно стать освобождение всей территории Украины, вместе с Крымом. Алар Карис указал, что война, начавшаяся в Крыму, в Крыму должна и закончиться. Возникает ощущение, что все больше и больше западных лидеров начинают считать возможной деоккупацию Крыма военными сроедствами. Готовы ли разделить эту позицию все влиятельные страны Запада? Например, Франция, Германия, Италия?

- Я не думаю, что от Франции, Германии или Италии в ближайшее время можно ожидать каких-то очень решительных заявлений на этот счет. Безусловно, эти страны полностью поддерживают территориальную целостность Украины, они считают Крым оккупированной Россией украинской территорией, они говорят о необходимости деоккупации Крыма и о своей готовности принимать участие в его восстановлении после возвращения в украинскую юрисдикцию. Однако вряд ли эти страны начнут сейчас как-то активно высказываться в поддержку такой деоккупации Крыма, которая происходила бы в результате украинского контрнаступления.

Разговоры о том, что такое контрнаступление, включая и крымское направление, возможно, ведутся все чаще и чаще, поскольку Украина теперь получает очень эффективные системы вооружений, позволяющие атаковать склады боеприпасов и прочие цели в тылу российских войск. Реакция нынешнего населения Крыма на происходящее тоже будет влиять на развитие этой ситуации. Сейчас там паника, люди просто бегут оттуда.

Если пророссийские жители Крыма продолжат в массовом порядке покидать полуостров, России будет крайне трудно удерживать свой контроль над Крымом. Те, кто останется, не будут российским войскам опорой. Поддерживающаяся военными средствами власть сильна только тогда, когда у военных есть сильный тыл, который поддерживает жизнеобеспечение этой власти.

Если этого нет, то власть быстро слабеет. Просто военной техникой власть не удерживается. Так что перспектива возвращения Крыма в юрисдикцию Украины военными средствами, поддерживаемыми, конечно, и политической риторикой, действительно реальна.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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