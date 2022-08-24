Школьный дворник-педофил отправится на длительный срок в тюрьму

Суд приговорил 58-летнего Кентса к девяти годам тюремного заключения.

Для обращения ненадлежащим образом с потерпевшими мужчина использовал как свои близкие и семейные связи, так и рабочее положение.

Согласно обвинительному заключению, в период с августа 2018 года по апрель 2021 года Кентс в разных местах совершал различные действия сексуального характера в отношении четырех потерпевших в возрасте до десяти лет. По мнению суда, вина Кентса доказана показаниями как потерпевших, так и свидетелей, а особо красочными доказательствами являются видеозаписи, представленные в качестве приложения к протоколу слежки.

Суд не усмотрел смягчающих и отягчающих вину обстоятельств. В суде Кентс вину не признал. В качестве процессуальных издержек осужденный должен выплатить в общей сложности 4064,28 евро, которые могут быть частично выплачены в течение 12 месяцев.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде в течение 15 дней.