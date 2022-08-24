В центре Таллинна появится еще одно новое офисное здание

«Мы объединяем наши дочерние фирмы со всего города в одном здании, значительно увеличиваем стоимость своего портфеля недвижимости и активов, а город получает красивое здание. Недвижимость является для нас третьей по важности сферой после судоходства и энергетики, мы видим в ней значительный потенциал роста в ближайшие годы. На этой неделе для нас это уже второй краеугольный камень – в понедельник мы приступили ко второму этапу работ по строительству городка здоровья в Хийу», — отметил председатель правления Infortar Айн Хансшмидт.

Член правления компании Inf Ehitus, генерального подрядчика строительных работ Ахто Арувяли сказал, что в сегодняшней непредсказуемой ситуации предпосылками успеха являются доверие и поддержка между заказчиком, архитектором и строителем: «Это непростой объект и достойный вызов для застройщика, особенно из-за сложного расположения и небольшого размера участка: все требует тщательного планирования, профессиональной команды и гибкости».

Фото: Ardo Kaljuvee

По словам Индрека Тийги, архитектора офисного здания и председателя правления фирмы Allianss Arhitektid, высотное здание будет отличаться минималистической формой, и из его окон будет открываться прекрасный вид на Таллинн: «При проектировании здания приоритетом была комфортная рабочая среда – офисные помещения обладают максимальным доступом к естественному свету и панорамным видам. Мы предвидели и большие изменения в решении улицы Сюда, где перед фасадом здания будет проложен бульвар».