Одна из крупнейших инвестиционных компаний Эстонии Infortar заложила краеугольный камень нового офисного здания на улице Лийвалайа. Девятиэтажное коммерческое здание в одном из самых оживленных районов Таллинна будет завершено уже весной следующего года.
В центре Таллинна появится еще одно новое офисное здание
«Мы объединяем наши дочерние фирмы со всего города в одном здании, значительно увеличиваем стоимость своего портфеля недвижимости и активов, а город получает красивое здание. Недвижимость является для нас третьей по важности сферой после судоходства и энергетики, мы видим в ней значительный потенциал роста в ближайшие годы. На этой неделе для нас это уже второй краеугольный камень – в понедельник мы приступили ко второму этапу работ по строительству городка здоровья в Хийу», — отметил председатель правления Infortar Айн Хансшмидт.
Член правления компании Inf Ehitus, генерального подрядчика строительных работ Ахто Арувяли сказал, что в сегодняшней непредсказуемой ситуации предпосылками успеха являются доверие и поддержка между заказчиком, архитектором и строителем: «Это непростой объект и достойный вызов для застройщика, особенно из-за сложного расположения и небольшого размера участка: все требует тщательного планирования, профессиональной команды и гибкости».
По словам Индрека Тийги, архитектора офисного здания и председателя правления фирмы Allianss Arhitektid, высотное здание будет отличаться минималистической формой, и из его окон будет открываться прекрасный вид на Таллинн: «При проектировании здания приоритетом была комфортная рабочая среда – офисные помещения обладают максимальным доступом к естественному свету и панорамным видам. Мы предвидели и большие изменения в решении улицы Сюда, где перед фасадом здания будет проложен бульвар».
Закрытая брутто-площадь девятиэтажного здания по адресу Лийвалайа, 9 составляет 7 500 м2. Энергоэффективное здание будет оснащено современными системами регулирования внутреннего климата. Фасад будет покрыт анодированным алюминием и перфорированными алюминиевыми ламелями, обеспечивающими дополнительную защиту от солнца. В здании появится парковка для велосипедов, чтобы поощрять здоровый способ передвижения работников и использование углеродно-нейтрального транспорта.