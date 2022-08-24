Рыбу из пруда у снесенного в Риге памятника скормят животным из зоопарка

После консультаций со специалистами-экологами было установлено, что рыбу не следует перемещать в другой водоем, поэтому было принято решение отвезти ее в Рижский зоопарк и скормить животным.

Согласно Закону о рыболовстве, перемещение местных видов рыбы в естественные водоемы, а также в территориальные воды Латвийской Республики и воды экономической зоны, независимо от вида собственности, требует согласования с Научным институтом пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR.

Правила рыболовства, ловли раков и подводной охоты также запрещают перенос рыбы и раков из одного водоема в другой.

Уже сообщалось, что сегодня утром в мемориале советским воинам в Пардаугаве строители снесли статую женщины.

Работы по сносу статуи начались еще вчера и продолжились сегодня утром, когда было раздроблено основание статуи, а сама статуя была поднята промышленными домкратами.

Снос памятника идет достаточно быстро: вчера в течение дня были снесены лестница, постамент и статуи трех советских воинов. Во время демонтажа статуи закрываются строительными лесами, что мешает любопытным наблюдать за происходящим.