Прежде всего, мы должны признать, что памятники - это не (только) исторические артефакты и безгласные свидетели прошлого. Памятники, расположенные в общественном пространстве, призваны формировать политическую или культурную идентичность.
Латвийский историк: снос монумента в Риге – это избавление от остатков советской идеологии в Латвии
Одним из первых актов латвийского народа, символизировавших разрыв цепей советского порабощения, был снос памятника Ленину прямо напротив здания Совета Министров в Риге 24 августа 1991 года. Все другие подобные памятники по всей Латвии исчезли одновременно во время массовых волнений начала 90-х. С тех пор латышский народ терпел памятники, посвященные памяти павших во время Второй мировой войны, несмотря на то, что все понимали, что советская армия была для Латвии не лучшим оккупантом, чем немецкие войска.
С приходом к власти Владимира Путина, воспоминания и памятные даты Второй мировой войны одним легким движением превратились в важный политизированный идеологический инструмент на службе российской мягкой силы.
Несмотря на то, что Россия предпринимала попытки переопределить геополитическую обстановку после окончания холодной войны и ранее – вторжением в Украину в 2014 г. и в Грузию в 2008 г., ситуация резко изменилась после массированного полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Зверства во время текущей войны значительно повысили ставки.
Стремление российской пропаганды объяснить продолжающуюся агрессию квазиисторической лексикой одновременно с военными преступлениями, совершенными российской армией, ясно дало понять, что запрета на советские (такие же, как нацистские) флаги и символы или обращение против всех видов языка ненависти недостаточно для предотвращения посягательства на демократические ценности и краеугольные камни латвийской государственности.
Латвийский народ озвучил четкую просьбу положить конец любым идеологическим символам российской агрессии, присутствующим в публичном пространстве. Попытки оставаться на сторону военных преступников после зверств в Буче и бомбардировок Киева и Харькова с советским наследием нанесли латышскому обществу рваные раны от похожих преступлений, совершенных Советской Армией.
16 июня парламент Латвии принял закон о сносе памятников советской идеологии, в том числе так называемого памятника Победы в Риге. 14 июля правительство Латвии поддержало снос 69 советских памятников. Многие из них уже демонтированы, многих данная участь ожидает в ближайшее время.
Со сносом всех подобных, а особенно рижского, одного из советских идеологических памятников Латвия переворачивает страницу истории как постсоветского общества. В доказательство того, что мы говорим об этих памятниках не только как об исторических артефактах, этот символический разрыв пуповины с постсоветской культурной средой нашел значительный отклик и в нынешней российской пропаганде.
Также понятно, что не все в Латвии очень довольны такого рода событиями – имеется значительное количество сторонников Интердвижения (движение против восстановления независимости в 1989-1991 гг.), советские военнослужащие (оставшихся после вывода российской армии в 1994) и несколько молодых сторонников российского неоимпериализма. Думаю, все они, как и все остальные, осознают, что настает конец постсоветской эпохи и многим придется переосмысливать себя в новых реалиях.
Вторжение России в Украину положило конец тому миру, который мы знали. Проведенная российской пропагандой параллель между нынешней агрессией и фальсифицированными и искаженными воспоминаниями о Второй мировой войне положила конец символам антидемократии и антизападной идеологии в Латвии, которые до сих пор не приветствовались, а терпели.
Похоже, сейчас мы наблюдаем не только избавление от последних пережитков постсоветской идеологии в Латвии, но и решающее поражение нынешней российской мягкой силы. Это долгожданный момент для многих латышей.