Латвийский историк: снос монумента в Риге – это избавление от остатков советской идеологии в Латвии

16 июня парламент Латвии принял закон о сносе памятников советской идеологии, в том числе так называемого памятника Победы в Риге. 14 июля правительство Латвии поддержало снос 69 советских памятников. Многие из них уже демонтированы, многих данная участь ожидает в ближайшее время.

Со сносом всех подобных, а особенно рижского, одного из советских идеологических памятников Латвия переворачивает страницу истории как постсоветского общества. В доказательство того, что мы говорим об этих памятниках не только как об исторических артефактах, этот символический разрыв пуповины с постсоветской культурной средой нашел значительный отклик и в нынешней российской пропаганде.

Также понятно, что не все в Латвии очень довольны такого рода событиями – имеется значительное количество сторонников Интердвижения (движение против восстановления независимости в 1989-1991 гг.), советские военнослужащие (оставшихся после вывода российской армии в 1994) и несколько молодых сторонников российского неоимпериализма. Думаю, все они, как и все остальные, осознают, что настает конец постсоветской эпохи и многим придется переосмысливать себя в новых реалиях.

Вторжение России в Украину положило конец тому миру, который мы знали. Проведенная российской пропагандой параллель между нынешней агрессией и фальсифицированными и искаженными воспоминаниями о Второй мировой войне положила конец символам антидемократии и антизападной идеологии в Латвии, которые до сих пор не приветствовались, а терпели.