Левитс: Латвия поддерживает инициативу ограничить на уровне всего ЕС передвижение туристов из России

Он подчеркнул, что сегодня исполнилось шесть месяцев с момента вторжения России на Украину. По словам президента, Россия думала, что одержит победу за несколько дней, однако сопротивление и мотивация украинцев сохранить свою свободу очень высоки.

Как подчеркнул президент, Латвия - на стороне Украины и выступает в качестве своего рода адвоката Украины и в ЕС, и в НАТО. Президент отметил, что мнение Латвии учитывается, и государство оказывает большое влияние и на европейскую политику, и политику НАТО в отношении Украины. Президент также выразил уверенность, что Украина победит.

Во время встречи с премьер-министром обсуждалась политика Латвии в отношении граждан России по вопросу виз и временных видов на жительство (ВНЖ).

«Мы не можем считать, будто ничего не произошло. Российская армия на Украине совершает убийства, а российские граждане мирно отдыхают в Европе. У нас своя национальная политика в этом вопросе. С начала войны новые визы гражданам России не выдаются. Мы с премьер-министром согласны, что ВНЖ нельзя продлевать автоматически, это будет возможно только в исключительных случаях», – подчеркнул президент.

Кариньш, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос о политике Латвии в отношении виз и ВНЖ демонстрирует причинно-следственную связь. По мнению премьер-министра, ни с моральной, ни с этической точки зрения недопустимо, чтобы граждане России продолжали пользоваться всеми свободами и привилегиями, которые есть у ЕС, в то время как их правительство и вооруженные силы убивают мирных граждан Украины и разрушают инфраструктуру страны.