Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 26 августа по 2 сентября.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Обыкновенное чудо
● 27 августа и 3 сентября в 19:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Музыкальный спектакль по одной из самых знаменитых пьес-сказок Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» откроет юбилейный 75-й сезон Русского театра. «Обыкновенное чудо» – это история о каждом из нас: с долей сказки, без которой не может обойтись даже самое материалистично настроенное, суровое и суетное нынешнее время. Режиссер Сергей Голомазов – ученик Марка Захарова, так что постановка в Русском театре станет своеобразным признанием в любви и трогательным посвящением памяти учителя и наставника.
Концерт Анне Вески
● 27 августа в 20:30 замок Фалль в Кейла-Йоа (Парги аллеэ, Кейла-Йоа)
Концерт поп-дивы состоится в рамках празднования «Ночи древних огней». В качестве специального гостя выступит Марек Садам. В концерте также примет участие трио The Swingin’ Sisters. Основным элементом светового шоу станет Schloss Fall – возведенный в XIX веке в стиле неоготики господский дом, который был отреставрирован в прошлом десятилетии. С помощью светотехнических решений будет подчеркнута также красота водопада и территории парка.
Мертвые души
● 31 августа в 19:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Интрига подогревается тем, что постановкой занимается Эльмо Нюганен, эстонский режиссер, широко известный далеко за пределами страны. Его манере свойственно сочетать лирику и юмор, драму и гротеск. Его спектакли захватывают внимание зрителей с первых сцен, и они отличаются превосходной актерской игрой. Режиссер умеет эффектно раствориться в актере, снабдив исполнителя широким арсеналом средств и зарядив мощной креативной энергией. В спектакле собран прекрасный актерский состав, в котором публика увидит своих любимцев – Ларису Саванкову, Александра Ивашкевича, Илью Нартова и Анну Сергееву.
Концерт Nublu и группы Vanilla Ninja
● 2 сентября в 19:00 творческий городок Теллискиви, (Теллискиви, 60а)
Самый успешный эстонский артист последних лет Nublu отмечает окончание своего тура большим концертом вместе с группой Vanilla Ninja, которая в этом году празднует 20-летие своей деятельности. Это первое публичное выступление группы в Эстонии после 13-летнего перерыва. Для большого совместного концерта Nublu и Vanilla Ninja придумано специальное шоу с невиданными доселе визуальными эффектами, а также и другие сюрпризы.
Фестиваль кофе Tallinn Coffee Festival
● 2 и 3 сентября с 11:00 до 18:00 Котел культуры (бульвар Пыхья, 27а)
Tallinn Coffee Festival – это мероприятие, на котором можно попробовать особенные сорта кофе и узнать способы их приготовления. Приятная музыка, зажигательная программа и чудесный аромат ждут посетителей фестиваля. На фестивале будут представлены и другие горячие напитки: чай и какао. Способствовать осознанному потреблению, вызывать интерес у неофитов, удивлять ценителей кофе новинками и необычными предложениями – такова задача фестиваля кофе. Новые вкусы, способы приготовления, возможности использования различных устройств – секреты удивительного мира кофе раскрываются для всех желающих.
ИДА-ВИРУМАА
День семьи в Нарве
● С 28 августа с 12:00 до 16:00 зона спорта и отдыха Äkkeküla (Эккекюла теэ, 12, Нарва)
SA Narva Linna Arendus организует мероприятие «День семьи» на территории Ореховой горки в Нарве, в рамках которого запланирована культурная и спортивная программа. Будут спортивные соревнования, творческие мастерские, аттракционы и многое другое. Мероприятие проводится уже несколько лет подряд и вызывает большой интерес у гостей и жителей Нарвы.
Экскурсия «Кренгольм: история текстильного гиганта»
● 4 сентября в 12:00 старая проходная Кренгольма (напротив Йоала, 32, Нарва)
Величие Кренгольмской мануфактуры позволяет сказать, что ей нет равных. Подобных промышленных гигантов не было ни в России, ни в Европе. Расположенная среди тонн воды, ежесекундно срывающихся с Нарвских водопадов, в былые времена она обеспечивала работой более десяти тысяч человек. Несмотря на то что станки Кренгольма сегодня молчат, в цехах не кипит рабочая жизнь, а Нарвские водопады оживают лишь несколько раз в году, промышленная архитектура Кренгольма по-прежнему завораживает, заставляя прочувствовать всю былую славу этого огромного индустриального комплекса.