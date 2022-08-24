Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Концерт Nublu и группы Vanilla Ninja

● 2 сентября в 19:00 творческий городок Теллискиви, (Теллискиви, 60а)

Nublu. Фото: Taavi Sepp/Postimees/Scanpix Baltics

Самый успешный эстонский артист последних лет Nublu отмечает окончание своего тура большим концертом вместе с группой Vanilla Ninja, которая в этом году празднует 20-летие своей деятельности. Это первое публичное выступление группы в Эстонии после 13-летнего перерыва. Для большого совместного концерта Nublu и Vanilla Ninja придумано специальное шоу с невиданными доселе визуальными эффектами, а также и другие сюрпризы.

Фестиваль кофе Tallinn Coffee Festival

● 2 и 3 сентября с 11:00 до 18:00 Котел культуры (бульвар Пыхья, 27а)

Котел культуры. Фото: Postimees

Tallinn Coffee Festival – это мероприятие, на котором можно попробовать особенные сорта кофе и узнать способы их приготовления. Приятная музыка, зажигательная программа и чудесный аромат ждут посетителей фестиваля. На фестивале будут представлены и другие горячие напитки: чай и какао. Способствовать осознанному потреблению, вызывать интерес у неофитов, удивлять ценителей кофе новинками и необычными предложениями – такова задача фестиваля кофе. Новые вкусы, способы приготовления, возможности использования различных устройств – секреты удивительного мира кофе раскрываются для всех желающих.

ИДА-ВИРУМАА

День семьи в Нарве

● С 28 августа с 12:00 до 16:00 зона спорта и отдыха Äkkeküla (Эккекюла теэ, 12, Нарва)

SA Narva Linna Arendus организует мероприятие «День семьи» на территории Ореховой горки в Нарве, в рамках которого запланирована культурная и спортивная программа. Будут спортивные соревнования, творческие мастерские, аттракционы и многое другое. Мероприятие проводится уже несколько лет подряд и вызывает большой интерес у гостей и жителей Нарвы.

Экскурсия «Кренгольм: история текстильного гиганта»

● 4 сентября в 12:00 старая проходная Кренгольма (напротив Йоала, 32, Нарва)

Кренгольм. Фото: Postimees