Не только кебаб, плов и долма: летние рецепты от шеф-повара посольства Турции в Эстонии

Ильгюн родом из Анатолии, чья кухня считается особенно разнообразной в плане овощей, в этом регионе находится столица Турции – Анкара. Помимо всего прочего, он год проработал там помощником повара в президентском дворце, а до этого работал в Стамбуле. Манты он называет одним из своих любимых анатолийских блюд с китайско-монгольскими корнями. Говоря нашим языком, это крошечные клецки размером с кончик пальца, наполненные мясным фаршем, их едят с томатным соусом и чесночным йогуртом.

«Мы все любим оливковое масло, мы не можем жить без него», – называет он средиземноморский столп турецкой кухни. Летнее меню Турции включает, например, много обжаренных на оливковом масле баклажанов, сладкий перец, кабачки и фасоль, которые часто едят охлажденными. Помидоры и йогурт также важны, и их любят многие, особенно в соусах. В то время как французы предпочитают сливочные соусы, турки выбирают томатный или йогуртовый, причем последний обязательно с чесноком. С йогуртом зеленый салат становится более густым. «Йогурт также подходит для того, чтобы мариновать мясо», – говорит кулинар, имея в виду куриные крылышки в йогуртовом маринаде, которые можно жарить на углях.