Опрос: жители Эстонии планируют в ближайшее время посетить новый магазин IKEA?

Открытие нового магазина IKEA в Курна может, по мнению респондентов, оказать существенное влияние на рынок мебели и дизайна интерьера. 62,5% жителей Эстонии слышали об открытии магазина, а 29% жителей планируют посетить магазин в ближайшие несколько месяцев. 37,5% населения не планируют в ближайшее время отправиться в магазин IKEA, а 33,5% еще не определились. Жители Таллинна (44,3%), лица других национальностей (44%) и семьи с детьми (40,4%) чаще думают о поездке в магазин.

«Из полученных данных видно, что люди в возрасте 35-49 лет и семьи с детьми больше хотят посетить в магазин. В качестве причины многие называют хорошее соотношение цены и качества и скандинавский дизайн. Поэтому даже домохозяйства с достатком выше среднего заинтересованы в посещении магазина», – прокомментировала Каролин.

Кроме того, людям просто любопытно – мебель в IKEA они заказывали, но в самом магазине никогда не были.

«Несколько респондентов также упомянули в качестве повода для посещения знаменитые фрикадельки, а некоторые сравнили его с зоопарком — его все равно нужно время от времени посещать», — улыбнулась Каролин.

В то же время есть много людей, которые не планируют посещение IKEA. «Магазин IKEA в настоящее время привлекает больше жителей северной и центральной Эстонии, для других он расположен слишком далеко. Мы также исследовали популярность других мебельных магазинов, и оказалось, что самым известным жителям Эстонии магазином мебели является Jysk. «Многие люди также оправдывали отказ от посещения IKEA отсутствием необходимости: подходящая мебель и предметы дизайна интерьера у них уже есть», – объяснила Каролин.