Водолаз нашел на дне водоема тело молодого мужчины

Около 12 часов дня в среду полицейские, исследовавшие реку сонаром с лодки, обнаружили на дне Эмайыги объект, напоминающий тело человека, сообщила в среду BNS пресс-служба Спасательного департамента. К работам был привлечен водолаз, который нашел на дне реки неподалеку от отеля Dorpat тело утонувшего.

Во вторник в 21.23 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Тарту неподалеку от улицы Соола мужчина, выглядевший пьяным, отправился купаться в Эмайыги, он вошел в воду, но над поверхностью воды больше не показался. Выяснилось, что он поплыл с противоположного берега, а друзьям не удалось его отговорить. Усилия спасателей и полиции отыскать его во вторник не дали результатов.