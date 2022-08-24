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Водолаз нашел на дне водоема тело молодого мужчины

BNS
Водолаз нашел на дне водоема тело молодого мужчины
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest

Водолаз в среду в середине дня обнаружил в Эмайыги тело утонувшего 35-летнего мужчины, который накануне вечером отправился на реку купаться.

Около 12 часов дня в среду полицейские, исследовавшие реку сонаром с лодки, обнаружили на дне Эмайыги объект, напоминающий тело человека, сообщила в среду BNS пресс-служба Спасательного департамента. К работам был привлечен водолаз, который нашел на дне реки неподалеку от отеля Dorpat тело утонувшего.

Обстоятельства, при которых человек утонул, устанавливаются.

Во вторник в 21.23 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Тарту неподалеку от улицы Соола мужчина, выглядевший пьяным, отправился купаться в Эмайыги, он вошел в воду, но над поверхностью воды больше не показался. Выяснилось, что он поплыл с противоположного берега, а друзьям не удалось его отговорить. Усилия спасателей и полиции отыскать его во вторник не дали результатов.

В этом году в водоемах Эстонии утонули уже 24 человека.

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