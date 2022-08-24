Водолаз в среду в середине дня обнаружил в Эмайыги тело утонувшего 35-летнего мужчины, который накануне вечером отправился на реку купаться.
Водолаз нашел на дне водоема тело молодого мужчины
Около 12 часов дня в среду полицейские, исследовавшие реку сонаром с лодки, обнаружили на дне Эмайыги объект, напоминающий тело человека, сообщила в среду BNS пресс-служба Спасательного департамента. К работам был привлечен водолаз, который нашел на дне реки неподалеку от отеля Dorpat тело утонувшего.
Обстоятельства, при которых человек утонул, устанавливаются.
Во вторник в 21.23 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Тарту неподалеку от улицы Соола мужчина, выглядевший пьяным, отправился купаться в Эмайыги, он вошел в воду, но над поверхностью воды больше не показался. Выяснилось, что он поплыл с противоположного берега, а друзьям не удалось его отговорить. Усилия спасателей и полиции отыскать его во вторник не дали результатов.
В этом году в водоемах Эстонии утонули уже 24 человека.