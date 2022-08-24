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Болезненные вопросы о Маарьямяги: немецкие солдаты под советским мемориалом

Мейнхард Пулк
, журналист
Болезненные вопросы о Маарьямяги: немецкие солдаты под советским мемориалом
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На Маарьямяэ сталкиваются несколько разных исторических видений.
На Маарьямяэ сталкиваются несколько разных исторических видений. Фото: Madis Veltman

На этой неделе коалиционный совет начал обсуждение вопроса о мемориале Маарьямяги. Как и на коалиционных переговорах в июне, в понедельник обнаружилась динамика, когда Партия Реформ выступала в качестве арбитра, а «Отечество» и социал-демократы пытались найти точки соприкосновения. С другой стороны, вопрос с останками немецких солдат требует решения.

В понедельник «Актуальная камера» сообщила, что нынешнее правительство не будет сносить мемориал Маарьямяги. Министр культуры Пирет Хартман (SDE) считает, что мемориал необходимо сохранить как важный архитектурный объект, из-за его плохого состояния его можно было бы законсервировать, а контекст сделать более подходящим для сегодняшнего дня. В начале года город Таллинн, которому принадлежит часть мемориала, предложение забрать в собственность всю территорию и привести ее в порядок за три миллиона евро.

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