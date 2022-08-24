Болезненные вопросы о Маарьямяги: немецкие солдаты под советским мемориалом

В понедельник «Актуальная камера» сообщила, что нынешнее правительство не будет сносить мемориал Маарьямяги. Министр культуры Пирет Хартман (SDE) считает, что мемориал необходимо сохранить как важный архитектурный объект, из-за его плохого состояния его можно было бы законсервировать, а контекст сделать более подходящим для сегодняшнего дня. В начале года город Таллинн, которому принадлежит часть мемориала, предложение забрать в собственность всю территорию и привести ее в порядок за три миллиона евро.