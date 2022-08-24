На этой неделе коалиционный совет начал обсуждение вопроса о мемориале Маарьямяги. Как и на коалиционных переговорах в июне, в понедельник обнаружилась динамика, когда Партия Реформ выступала в качестве арбитра, а «Отечество» и социал-демократы пытались найти точки соприкосновения. С другой стороны, вопрос с останками немецких солдат требует решения.
Для подписчиков
Болезненные вопросы о Маарьямяги: немецкие солдаты под советским мемориалом
Болезненные вопросы о Маарьямяги: немецкие солдаты под советским мемориалом
Ключевые слова