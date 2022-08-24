По данным Таллиннской городской управы, все дети военных беженцев получат место в школе

Всего весной в столичные школы было принято 1065 украинских школьников, и к настоящему моменту Таллиннский департамент образования получил около полутора тысяч заявлений с желанием продолжить обучение в таллиннских школах.

«Еще не все родители, проживающие в Таллинне, подали это заявление. Мы думаем, что одна из причин в том, что много детей хотели бы учиться дистанционно в украинской школе. Такая возможность была весной. В то же время все украинские дети, проживающие в Эстонии, по-прежнему должны осенью физически пойти в школу в Эстонии. Это обязанность», – сказал Белобровцев.

По его словам, городская власть сделает все, чтобы актуальная информация дошла до украинских родителей. «Для нас не проблема отправить всех детей беженцев в школы. По сравнению с концом весны ситуация намного лучше, сейчас есть четкий сценарий, и ни одна школа не закрепит за украинцами более семи процентов от общего числа учащихся, потому что иначе качество образования, по данным исследований, может понизиться», – сказал Белобровцев.