В Таллинне есть не только Старый город: романс о Теллискиви

Хлеба и зрелищ

Да, вернемся к раннему летнему утру. Дворник старательно чистил газон около «Галереи трех деревьев», где висели фотографии очередной выставки. Из окна еще закрытого бутика женской одежды Mia&Leela мне улыбнулась то ли Миа, то ли Леэла. По закоулкам городка бродили пожилые финские туристки. Стайка говорящих по-английски девушек скрылась в дверях филиала всемирно известного шведского фотомузея Fotografiska. Вовсю работала Fika. Это название – не просто набор букв, это слово означает одну из старейших и популярнейших шведских традиций: перерыв на кофе с булочкой. Наша Fika была полна желающих последовать этой традиции.

Ни капельки не совру, если скажу, что одной из главных причин, по которой в Теллискиви приходят и туристы, и горожане – это еда. Ранним утром, когда я обследовала квартал, можно было только позавтракать, и ресторан индийской кухни Lendav taldrik («Летающая тарелка»), и безглютеновое заведение Kivi Paber Käärid («Камень, бумага, ножницы»), и уголок Франции Frenchy Bistro были еще закрыты. Зато завтраки предлагал ресторан F-hoone, расположенный в самом старом строении квартала. В самом старом и самом эффектном. Это вам не контейнер: высокие потолки, огромные окна с частыми переплетами. Внутри – свойственный Теллискиви, да и всему Каламая – милый стиль обшарпэ, когда стены слегка облуплены, плитка на полу нарочито состарена, на столах – недешевая посуда с трещинками и зазубринками… Кстати, где-то в недрах Теллискиви есть и магазин таких штучек. Так вот, в F-hoone тоже шла подготовка к фотосессии, судя по кофрам с фотоаппаратурой, которую выгрузили из микроавтобуса прямо у меня под носом. Электрик проверял работу лампочек на навесе, в общем, ресторан готовился к открытию.