Таллинн выплатит всем ученикам в возрасте до 19 лет пособие к началу учебного года

Мэр Михаил Кылварт отметил, что до сих пор Таллинн выплачивал пособие только детям, которые впервые отправляются в школу, однако начало учебного года становится дополнительной нагрузкой для всех семей, также для тех, в которых растут дети постарше. «В особенности это касается семей, где подрастают несколько детей школьного возраста, – подчеркнул Кылварт. – Новое пособие в основном нацелено на снижение финансовой нагрузки на семьи в связи с подорожанием жизни. Высокая инфляция привела к тому, что 50 евро кажется незначительной суммой, но в этом году мы начнем с этой суммы и постараемся со следующего года увеличить пособие».

Пособие к началу учебного года полагается ребенку, который согласно регистру народонаселения зарегистрирован в Таллинне по одному адресу хотя бы с одним из родителей не позднее 1 января того года, когда подается ходатайство о получении пособия.

Из условий получения пособия исключено прежде действовавшее ограничение, согласно которому ходатайствовать о пособии можно было только для ребенка, который внесен в список учеников одной из таллиннских школ. Поэтому прежде, например, пособие для первоклассников не могли получать дети, которые отправлялись в школу, расположенную в другом самоуправлении. Теперь пособие для школьников могут получать и те столичные семьи, ребенок или дети которых посещают школу за пределами Таллинна.

Первичное заявление начиная с сентября 2022 года следует подавать независимо от того, в какой класс пойдет ребенок. Семьи, получившие в предшествующие годы пособие для первоклассников, должны в этом году подать новое заявление, поскольку пособие к началу учебного года выплачивается согласно новому постановлению. В последующие годы повторно пособие будет выплачиваться автоматически, если все необходимые условия по-прежнему соблюдены. В случае несовершеннолетних детей ходатайство подает родитель, начиная с 18-ти лет ученик сам может представить заявление о получении пособия.

Ходатайствовать о получении таллиннских пособий для школьников можно через электронную среду самообслуживания с 13 сентября по 30 ноября. Заявление может подать родитель, который официально живет с ребенком по одному адресу в Таллинне, либо ученик старше 18 лет при условии, что он живет хотя бы с одним из родителей по одному адресу.