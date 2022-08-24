В озере Клоога в Харьюмаа утонул мужчина

Вчера в 18:40 в центр тревоги поступило сообщение о мужчине, который нырнул в озеро Клоога в волости Ляэне-Харью и пропал без вести. Прозрачность воды в озере была плохой, и на помощь был вызван водолаз.

Спасатели также обыскали местность с помощью дрона. В 20:49 водолазы обнаружили в озере тело мужчины. На месте происшествия осталась полиция для проведения процессуальных действий.