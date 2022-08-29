«Вдруг Осиновский не дал мэру слова». Анатомия противоречий в недрах таллиннской власти

«У Кылварта отлично работающая команда в Таллинне. Нравится она другим или нет – это другой вопрос. Но у него такая команда есть. Его стиль управления эффективен, – считает Прикк. – Сейчас еще серьезных кризисных явлений не наблюдается, возможно, они к зиме станут явными или в следующем году. Но сейчас в системе управления Таллинном все нормально, я не вижу признаков кризиса. Люди привыкли работать вместе, и они делают это хорошо». Более того, по мнению Прикка, в глобальных вопросах коалиция работает согласованно из-за уступок СДП. Раймонд Кальюлайд утверждает, что это нет так: «У них есть большой перевес в городском собрании, плюс у них больше вице-мэров. Но если будет какой-то принципиальный вопрос для нас, в котором мы с ними не согласны, но они проголосуют за тот вариант, который для них удобнее, коалиции больше не будет!»