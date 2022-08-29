Возникшая в начале августа в публичном пространстве перепалка социал-демократов и центристов из-за назначения Андрея Новикова в правление TLT показала, что в столичной власти все не так гладко, как может показаться со стороны.
«Вдруг Осиновский не дал мэру слова». Анатомия противоречий в недрах таллиннской власти
Таллиннское городское собрание сейчас на каникулах, но периодически между членами правящей в нем коалиции – центристами и социал-демократами – вспыхивают ссоры. Одна из них случилась, когда виц-мэр Андрей Новиков покинул свой пост в горуправе и перешел на работу в муниципальное предприятие Tallinna Linnatransport AS (TLT). Rus.Postimees разбирался, что происходит между партнерами по коалиции и почему они стали браниться на людях. Выяснилось, что коалиции развал не грозит, но сотрудничество центристов и социал-демократов – явный брак по расчету со всеми вытекающими.
Коалиция центристам неудобна
По результатам муниципальных выборов 2021 года Центристская партия (ЦП) набрала 38 голосов, что не дало ей возможности в очередной раз единолично сформировать городское правительство. Это поставило партию перед необходимостью выбрать коалиционного партнера для совместного управления городом. Бывший член СДП, а ныне координатор партии «Ээсти 200» Тармо Прикк рассказал, что шансов у какой-либо другой партийной конфигурации просто не было: «После выборов планировалось, что все представители попавших в горсобрание партий, за исключением центристов, соберутся для переговоров. То есть на следующий день после выборов должны были договариваться первые номера партийных организаций в Таллиннском округе. И вдруг руководители этих самых партийных организаций читают в газетах заявление Раймонда [Кальюлайда], что центристы – самые лучшие и социал-демократы уже садятся с ними в одну лодку!» – вспоминает свое удивление Прикк.
Как же сидится в этой лодке сегодня? Для начала мы обратились за разъяснениями о состоянии партнерства к руководителю фракции СДП в горсобрании Раймонду Кальюлайду. Он считает, что проблем между участниками коалиции нет: «Я стопроцентно уверен, что наши партнеры очень хорошо понимают, что эта коалиция может действовать, только если у нас есть консенсусный принцип принятия стратегических решений».
Член Таллиннского городского собрания от партии «Ээсти 200» Марек Рейнаас оптимизма Кальюлайда не разделяет. По словам Рейнааса, со стороны очень заметно, что члены коалиции не слишком хорошо ладят и центристы изначально не испытывали радости от того, что придется создавать коалицию. «Например, что касается комплекта вице-мэров, то он явно не работает как единая команда. Партийные вице-мэры занимаются своими делами вроде как по отдельности».
Источник из горсобрания, пожелавший остаться анонимным, эту же ситуацию обрисовал еще жестче: «Я вижу, что в горуправе прижилась система "двойных заседаний". Какие-то темы вице-мэры ЦП обсуждают только между собой, и это происходит либо до того, как вице-мэры от СДП появляются на заседании, либо уже после совместного заседания, ко гда партнеры по коалиции уйдут. Так что да, коалиция есть, но насколько там мнение социал-демократов учитывают – это отдельный вопрос». Мы попросили Марека Рейнааса прокомментировать эту информацию коллеги по горсобранию. «Это возможно, – ответил Рейнаас. – Доверия между ними нет. Мы же все понимаем, что Центристская партия два десятка лет в одиночку правила городом».
О такой старой традиции говорит и депутат горсобрания от партии «Отечество» Карл-Сандер Касе: «Они слишком долго обладали единоличной властью и просто не привыкли вообще с кем-то что-то обсуждать и согласовывать». По словам Касе, уход Андрея Новикова с поста вице-мэра – не единственный случай разногласий, но он стал публично обсуждаться, и соцдемам просто пришлось отреагировать: «Их сторонники же спрашивают у партии: зачем вы позволяете центристам так с собой обращаться? Вот и приходится объяснять, что центристы просто ничего партнерам не сказали».
Коалиция: все обстоит совсем не так
«Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности, – заявил мэр города Михаил Кылварт. – В таком режиме коалиция не может существовать в принципе, управление городом зашло бы в тупик уже в первые месяцы. Вице-мэры вместе с мэром собираются в полном составе как минимум два раза в неделю. Кроме того, проводятся тематические собрания с участием вице-мэров, представляющих разные сферы, а соответственно – и обе партии. На всех заседаниях городской управы решения принимаются коллегиально».
Раймонд Кальюлайд разногласия тоже решительно отрицает: «Это точно неправда, что решения принимаются без участия нашей стороны».
«Центристская партия еще до выборов заявляла о том, что целью является безусловная победа на выборах, тогда как все другие партии ставили целью устранить Центристскую партию от власти в Таллинне, – объясняет Михаил Кылварт. – Центристская партия выиграла выборы, но до абсолютного большинства не хватило два голоса в горсобрании, поэтому была сформирована коалиция с социал-демократами. Партии, представленные в горсобрании, не смогли или не захотели создать большую коалицию против Центристской партии. На данный момент коалиция работает уже почти 10 месяцев». Кылварт говорит, что возникающие разногласия и даже трения – естественный процесс. «Но до сегодняшнего дня коалиционные партнеры были в состоянии обсуждать абсолютно все, в том числе и самые критические вопросы, а также принимать решения», – заверяет Кылварт.
Попытка установить новые правила
После выборов Михаил Кылварт, как известно, остался мэром Таллинна, а Евгений Осиновский от СДП занял пост председателя городского собрания. Наш анонимный источник пояснил, что разногласия тянутся с момента завершения выборов: «В самом начале, когда коалицию создали, считалось, что у центристов все пойдет как по маслу. Однако уже на одном из первых заседаний горсобрания был момент: Кылварт поднял руку, чтобы высказаться. Обычно если он хотел что-то сказать, он просто говорил, это было общеизвестно. А тут вдруг Осиновский не дал ему слова. Это была абсолютно непривычная ситуация. Ну и потом периодически стали возникать всякие моменты… Возьмем хоть последнее заседание перед уходом на каникулы. Оно длилось 13 часов. Центристы поддержали предложение оппозиции, потому что это было разумно, а соцдемы упрямо не поддерживали. Даже если ЦП выражает явное желание проголосовать определенным образом, СДП все-таки может повести себя иначе».
По словам нашего источника, проблема в том, что соцдемы очень хотели в коалицию, а Центристская партия воспринимает их союз как видимость коллегиальности: «Насколько я знаю, социал-демократам сразу объяснили условия этой сделки: дорогие друзья, сначала хорошо подумайте, прежде чем выступать. Мы ведь можем и найти недостающих депутатов».
По словам депутата от «Отечества» Карла-Сандера Касе, все, включая социал-демократов, хотели серьезных перемен в практике назначения чиновников и руководителей муниципальных предприятий. Второй вопрос, который всех волнует – усиление внутреннего контроля. «Увы, на уровне города такие вещи, какие произошли недавно в Пирита (задержание старейшины Тыниса Лийната по подозрению в коррупции – прим. ред.), какие происходили и в Пыхья-Таллинне, не должны повторяться. Каждый раз там были либо злоупотребления деньгами налогоплательщиков, либо подозрения в коррупции. Это можно решить на уровне руководства города, но насколько центристы на это согласны – большой вопрос», – отмечает Касе.
Депутат горсобрания Марек Рейнаас говорит, что с контролем не получается, так как в городе очень затруднен доступ к информации об управлении: «Я – член ревизионной комиссии, и я могу подтвердить, что получить какие-либо документы – дело долгое и нелегкое. Даже если подаешь запрос с совершенно конкретными вопросами, то ответы приходят обтекаемые и бессодержательные. Делиться информацией просто не хотят. Мне кажется, центристы дают информацию соцдемам так же – через пень-колоду, так что торжества демократии ни в горсобрании, ни в управе не наблюдается», – констатирует Рейнаас.
Таллиннское городское собрание
• Таллиннское городское собрание избирается на четыре года и состоит из 79 членов.
• Действующий десятый состав был избран на прямых муниципальных выборах, которые состоялись 17 октября 2021 года.
В городское собрание входят депутаты от шести фракций. Две из них составляют коалицию с 45 голосами:
• фракция Центристской партии (39 членов);
• фракция Социал-демократической партии (шесть членов).
В оппозиции находятся четыре фракции:
• «Ээсти 200» (семь членов);
• Консервативной народной партии Эстонии (EKRE, семь членов);
• партии «Отечество» (пять членов);
• Партии реформ (15 членов).
Политики периодически меняют партии:
• член городского собрания Кайрет Реммак-Грассманн была восьмым членом горсобрания от EKRE, но сменила партию и с 4 января 2022 года стала 39-м членом фракции Центристкой партии.
Вернут ли центристы полноту власти?
Если СДП вдруг перестанет устраивать центристов, то вариантов у партии несколько: поменять партнера, остаться управлять в меньшинстве или увеличить свой пул голосов. По словам Карла-Сандера Касе, после выборов у всех партий было совершенно четкое предложение – образовать коалицию всех без ЦП. «Социал-демократам это не подошло, как мы знаем. Тогда мы предложили остаться всем в оппозиции, и пусть у ЦП будет правление меньшинства. Это заставило бы ЦП идти на компромиссы и согласовывать свои решения со всеми. Для культуры управления в городе это было бы очень полезно», – говорит Касе.
Сложность формирования другой коалиции подтверждает наш анонимный депутат горсобрания: «В нынешних условиях "Отечество" не станет договариваться с партией, которая не стремится заниматься вопросом всеобщего эстоноязычного образования, не может занять внятную позицию по вопросу советских монументов, войны в Украине и тому подобное. И EKRE (Консервативная народная партия Эстонии – прим. ред.) не пойдет с ними договариваться. Да даже "Ээсти 200" не пойдет в нынешней ситуации! Знаете, раньше всех пугала только EKRE, а сейчас центристы своим странным поведением поднялись почти на тот же уровень. Единственный нормальный шанс для центристов, если вдруг коалиция надоест, – это "добрать" себе пару голосов. Ну либо остаться в меньшинстве управлять городом. Это тоже вариант».
Наш анонимный источник в горсобрании считает также, что Андрея Новикова выпихнули из партии свои. «Новиков вообще самый приятный и вежливый вице-мэр из центристов, с ним очень легко было общаться. У него возникла проблема изза того, что именно он был председателем совета TLT, когда случился скандал с оплатой обучения тогдашнего главы предприятия Дениса Бородича. То есть Новиков не уследил за этими документами, а соратник по партии Калле Кландорф замутил всю эту историю на публике», – говорит анонимный депутат горсобрания. Сегодня, когда освободившееся место вице-мэра занял Танель Кийк, в кулуарах появились спекуляции, что целью перемещения Новикова из горуправы в TLT как раз и было трудоустройство влиятельного члена партии, для которого Андрей Новиков освободил место.
Депутаты меняют взгляды и фракции
Могут ли центристы заполучить себе недостающих членов фракции? Гипотетически да, могут. Переход из партии в партию – явление нередкое. В нынешнем составе горсобрания ЦП получила 38 мандатов, а партия EKRE – 8. Но затем у депутата Кайрет Реммак-Грассманн начались принципиальные разногласия со своей партией EKRE, и она вышла из нее. По словам самой Реммак-Грассманн, после выхода из EKRE первыми ее пригласили к себе отечественники, подходили с предложениями и реформисты, но она отказалась, решив остаться внефракционным депутатом. Но затем Реммак-Грассманн пригласили центристы, и она сдалась.
Теперь у фракции ЦП в горсобрании на один голос больше – 39. «Практика показывает, что политики периодически бродят из партии в партию, – говорит Карл-Сандер Касе. – Уходил Денис Бородич, ушла из СДП в Центристскую партию Коваленко. [Кайрет Реммак]-Грассманн ушла из EKRE к центристам, но хочется надеяться, что больше никто не уйдет».
По мнению всех опрошенных нами политиков, городская коалиция доживет до выборов. «Я думаю, никакая другая коалиция не была бы для ЦП лучше, чем эта, – считает Марек Рейнаас. – Она доживет до следующих муниципальных выборов, хотя никогда не знаешь… ЦП была бы счастлива руководить безо всяких коалиций. Вероятен вариант, что они каким-то образом заполучат недостающие голоса в свою пользу и откажутся от партнеров вообще». Многие задаются вопросом, почему все разногласия между партнерами по коалиции озвучивает от СДП Евгений Осиновский, хотя руководителем фракции СДП и руководителем Таллиннского партийного округа с января 2020 года является Раймонд Кальюлайд? Оказалось, в партийном округе царит двоевластие.
Кто же главный во фракции СДП?
«Когда руководителем СДП по Таллиннскому округу был Райнер Вакра (избран в январе 2014), то ни у кого вопросов не возникало, кто реально руководит окружной партийной организацией. А теперь на вопрос, кто руководит социал-демократами в Таллиннском округе, ответить уже сложно», – говорит бывший социал-демократ Тармо Прикк. С фракцией в горсобрании та же проблема. Официально ее возглавляет Раймонд Кальюлайд, но все политики, с которыми мы побеседовали, единогласно утверждают, что руководит фракцией СДП фактически Евгений Осиновский.
Наш анонимный источник так обрисовал причины ситуации: «У соцдемов в городе главный человек, который принимает решения – это Осиновский. Видите ли, Кальюлайд ушел от центристов со скандалом, с показаниями в уголовном деле Сависаара. Эту историю никто не забыл. Когда он пришел уже в составе СДП создавать коалицию, то центристы сразу сказали, что его присутствие не приветствуется. Формально он может быть кандидатом на пост мэра, да кем угодно, но всерьез разговаривают с Осиновским». Марек Рейнаас того же мнения: «Если кому нужно серьезный вопрос решить с фракцией СДП, то звонить следует Евгению Осиновскому».
Осиновский думает слишком быстро
Коллеги по горсобранию охарактеризовали Осиновского как человека очень умного, расчетливого и умеющего продвигать свою линию. «Он очень талантливый человек, с исключительно быстрым мышлением, но из-за этого иногда у людей не получается уследить за его политическими шагами. Иногда они могут казаться странными», – пояснил Тармо Прикк. Политики считают, что это может дополнительно усложнять общение ЦП и СДП, если учесть, что мэр Таллинна тоже не лыком шит, но конфликтов между Осиновским и Кылвартом никто не подтвердил. По мнению наших собеседников, оба политика очень выдержанные люди и достаточно умны, чтобы не идти на конфронтацию.
«У Кылварта отлично работающая команда в Таллинне. Нравится она другим или нет – это другой вопрос. Но у него такая команда есть. Его стиль управления эффективен, – считает Прикк. – Сейчас еще серьезных кризисных явлений не наблюдается, возможно, они к зиме станут явными или в следующем году. Но сейчас в системе управления Таллинном все нормально, я не вижу признаков кризиса. Люди привыкли работать вместе, и они делают это хорошо». Более того, по мнению Прикка, в глобальных вопросах коалиция работает согласованно из-за уступок СДП. Раймонд Кальюлайд утверждает, что это нет так: «У них есть большой перевес в городском собрании, плюс у них больше вице-мэров. Но если будет какой-то принципиальный вопрос для нас, в котором мы с ними не согласны, но они проголосуют за тот вариант, который для них удобнее, коалиции больше не будет!»
Ситуация с больницей вызывает сомнения
Прикк в свою очередь считает, что это не вся правда: «Что бы там ни говорил [Раймонд] Кальюлайд, реальность такова, что СДП была очень долго против строительства новой Таллиннской больницы. Да и сейчас в Таллиннском округе есть много членов СДП, которые против. Однако руководство партии договорилось с руководством центристов, что Таллиннской больнице быть. Посмотрите, они обратились в суд с жалобой на государство, хотя знают, что они этот спор проиграют». По мнению Прикка, спор с государством из-за финансирования больницы – предвыборное мероприятие для обеих партий. «Разумеется, прогнозировать исход судебной тяжбы я не стану, это неблагодарное дело. Но я думаю, не будет Таллиннской больницы. Государство денег не даст и спор выиграет, – считает Тармо Прикк.
Мэр Таллинна настроен решительно. «На протяжении всего срока существования коалиции, а также во время коалиционных переговоров Центристской партии ни разу не приходилось убеждать партнеров в необходимости строительства Таллиннской больницы, – пояснил Михаил Кылварт. – Это видно и по реакции Евгения Осиновского на решение правительства лишить Таллиннскую больницу европейского финансирования. Соответствующий пункт есть и в коалиционном договоре. Не исключаю, что некоторые представители социал-демократов имеют иную точку зрения, но на данный момент это не влияет на общую позицию СДП», – заключает городской голова.
Больница как яблоко раздора между столицей и правительством
Между правительством Эстонии и столичной мэрией возникли серьезные разногласия из-за финансирования строительства Таллиннской больницы. В конце июня правительство решило отказаться от финансовой поддержки строительства Таллиннской больницы из Фонда восстановления экономики ЕС.
Согласно проекту, соглашения между Таллинном и Министерством социальных дел на больницу было бы выделено 280 млн евро. Предполагаемая общая смета строительства Таллиннской больницы составляет 550-585 млн евро.
Изначально Эстония должна была получить из Фонда восстановления экономики ЕС 1,1 млрд евро, но из-за улучшения показателей национальной экономики эта сумма была сокращена до 862 миллионов. В связи с уменьшением суммы помощи правительство пересмотрело приоритеты по финансированию некоторых инфраструктурных проектов и решило отказаться от участия в строительстве больницы.
Городские власти подали жалобу в административный суд. Первая инстанция отказала в удовлетворении жалобы, но город будет обжаловать это решение. Мэр Таллинна пояснил, что взять на себя весь объем финансирования этого проекта город не сможет, поскольку к моменту начала строительства это будут уже не 570 млн евро, а миллиард евро, но отказываться от проекта ни в коем случае нельзя.