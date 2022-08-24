Elisa продлила действие льготных цен на услуги связи в направлении Украины до конца года

С 14 марта из Эстонии на номера с обычными тарифами в Украине можно звонить по льготному тарифу 0,30 € за минуту, а отправлять текстовые сообщения – по тарифу 0,11€ за сообщение. «Учитывая продолжающуюся военную ситуацию в Украине, мы по-прежнему желаем поддерживать наших клиентов. Сейчас важно, чтобы наша поддержка была последовательной и неустанной. В этих целях Elisa продлила действие уменьшенного вдвое прейскуранта на услуги связи до конца года», – пояснила руководитель отдела частных клиентов Майлийс Плооманн.

Разговорный тариф в два раза ниже обычного тарифа. Elisa предлагает такие звонки по себестоимости, то есть без прибыли для предприятия. Льготный тариф действует и при нахождении в Украине, где входящие звонки, а также звонки на украинские и эстонские номера с обычными тарифами стоят 0,30 евро за минуту. Этот новый тариф доступен всем договорным частным и бизнес-клиентам Elisa Eesti, клиентам Elisa Teleteenused со стационарными телефонами, а также клиентам с разговорными картами ZEN и Elisa.