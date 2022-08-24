МВД подчеркнуло, что мирным жителям будет и дальше оказываться помощь в соответствии с запросами Украины, пишет Yle.
Финляндия отправила помощь мирным жителям Украины на два миллиона евро
Финляндия отправила помощь мирным жителям Украины на два миллиона евро
В течение лета Финляндия отправила в Украину, среди прочего, медицинское оборудование и средства защиты. Об этом говорится в заявлении МДВ.
«Финляндия отправляет гражданскую материальную помощь Украине с начала агрессивной войны России. Потребность, например, в лекарствах, палатках и средствах первой помощи по-прежнему велика», – заявила министр внутренних дел Криста Микконен.
С февраля в Украину были отправлены 23 грузовика материальной помощи, а также 6 пожарных машин и 13 машин скорой помощи.
Денежный эквивалент материальной помощи составляет два миллиона евро.
Министерство подчеркнуло, что мирным жителям будет и дальше оказываться помощь в соответствии с запросами Украины.
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