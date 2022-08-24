Ср, 24.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Финляндия отправила помощь мирным жителям Украины на два миллиона евро

rus.postimees.ee
Финляндия отправила помощь мирным жителям Украины на два миллиона евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Министр внутренних дел Криста Микконен.
Министр внутренних дел Криста Микконен. Фото: Martin Divisek

МВД подчеркнуло, что мирным жителям будет и дальше оказываться помощь в соответствии с запросами Украины, пишет Yle.

В течение лета Финляндия отправила в Украину, среди прочего, медицинское оборудование и средства защиты. Об этом говорится в заявлении МДВ.

«Финляндия отправляет гражданскую материальную помощь Украине с начала агрессивной войны России. Потребность, например, в лекарствах, палатках и средствах первой помощи по-прежнему велика», – заявила министр внутренних дел Криста Микконен.

С февраля в Украину были отправлены 23 грузовика материальной помощи, а также 6 пожарных машин и 13 машин скорой помощи.

Денежный эквивалент материальной помощи составляет два миллиона евро.

Министерство подчеркнуло, что мирным жителям будет и дальше оказываться помощь в соответствии с запросами Украины.

Ключевые слова
Наверх