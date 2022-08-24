Вторая российская фигуристка за месяц решила сменить гражданство

14-летняя Дмитриева отправила запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о смене спортивного гражданства на израильское и ее переход уже находится в стадии оформления, передает RUS TVNET.

Ранее спортсменка занималась в группе Алексея Мишина, а в апреле перешла к тренеру Сергею Розанову. В прошлом сезоне Дмитриева заняла 8-е место на чемпионате Санкт-Петербурга среди юниорок старшей возрастной группы. На первенстве России в 2021 году спортсменка заняла 22-е место.

За последний месяц это уже второй случай, когда российская фигуристка решила сменить спортивное гражданство. 19 августа стало известно, что 15-летняя Ульяна Ширяева будет выступать за сборную Канады.

Напомним, 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в связи с ситуацией в Украине.