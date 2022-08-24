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Купившему участки земли под дорогами предпринимателю грозит условное лишение свободы

BNS
Купившему участки земли под дорогами предпринимателю грозит условное лишение свободы
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Константин Иванишвили.
Константин Иванишвили. Фото: Madis Veltman

Прокурор в среду в Харьюском уездном суде ходатайствовал о лишении свободы условно предпринимателя, занимающегося скупкой участков земли под дорогами в районах новостроек, за причиненный им материальный ущерб – разбитую машину.

Об этом BNS сообщили в прокуратуре, отметив, что, по оценке прокурора, Константина Иванишвили за разрушение чужой собственности следует приговорить к лишению свободы сроком на год и шесть месяцев с испытательным сроком в два года. Защитник предпринимателя считает, что его клиента надо приговорить к условному денежному штрафу.

В соответствии с обвинением, Иванишвили утром 3 августа в деревне Хюйру волости Сауэ во время ссоры с владельцем автомобиля лопатой разбил его автомобиль BMW.

Пострадавший оценивает нанесенный ему материальный ущерб в 12 000 евро. Иванишвили не отрицает своих действий.

Суд вынесет решение по этому делу 22 сентября.

Константин Иванишвили ранее уже становился объектом внимания СМИ благодаря своему бизнесу – он скупил участки земли под дорогами общего пользования, в результате люди не могут попасть к себе домой по дороге, ставшей частной собственностью.

Принадлежащее Иванишвили предприятие скупало участки земли под дорогами в районах новостроек под банкротным производством и требовал от местных жителей платить ему за пользование дорогами.

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