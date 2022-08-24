Купившему участки земли под дорогами предпринимателю грозит условное лишение свободы

Об этом BNS сообщили в прокуратуре, отметив, что, по оценке прокурора, Константина Иванишвили за разрушение чужой собственности следует приговорить к лишению свободы сроком на год и шесть месяцев с испытательным сроком в два года. Защитник предпринимателя считает, что его клиента надо приговорить к условному денежному штрафу.

В соответствии с обвинением, Иванишвили утром 3 августа в деревне Хюйру волости Сауэ во время ссоры с владельцем автомобиля лопатой разбил его автомобиль BMW.

Пострадавший оценивает нанесенный ему материальный ущерб в 12 000 евро. Иванишвили не отрицает своих действий.

Суд вынесет решение по этому делу 22 сентября.

Константин Иванишвили ранее уже становился объектом внимания СМИ благодаря своему бизнесу – он скупил участки земли под дорогами общего пользования, в результате люди не могут попасть к себе домой по дороге, ставшей частной собственностью.