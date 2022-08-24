«Новости в 7» за 24 августа: про наказание для обвиняемого в педофилии и за какие заслуги Teflon Brothers наградили э-резиденством Эстонии?

Сегодня в выпуске:

– Какой приговор вынесли обвиняемому в педофилии бывшему работнику Ваналиннаской образовательной коллегии.

– Уже в грядущий четверг гостеприимно распахнет свои двери для жителей Эстонии магазин Ikea. Наша съемочная группа уже побывала в универмаге товаров для дома.

– Обзор событий в Эстонии: насколько выросла цена не древесные гранулы, нуждаются ли жители Эстонии в бесплатной продовольственной помощи и за что был задержан Индрек Таранд.

– В столице проходит Lasnafest: чем организаторы удивляют жителей и гостей Таллинна? Подробности в сюжете нашего корреспондента.

- Международная панорама: зачем British Airways отменяет рейсы, какие запреты в Сингапуре больше не действуют и чему радуются зоологи Финляндии.

– В стенах посольства Финляндии чествовали финский музыкальный коллектив Teflon Brothers, недавно прославившую Эстонию в ярком и зажигательном клипе на песню Eesti. Наш репортер побывал на мероприятии - все подробности в репортаже.