Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 24 августа: про наказание для обвиняемого в педофилии и за какие заслуги Teflon Brothers наградили э-резиденством Эстонии?
Сегодня в выпуске:
– Какой приговор вынесли обвиняемому в педофилии бывшему работнику Ваналиннаской образовательной коллегии.
– Уже в грядущий четверг гостеприимно распахнет свои двери для жителей Эстонии магазин Ikea. Наша съемочная группа уже побывала в универмаге товаров для дома.
– Обзор событий в Эстонии: насколько выросла цена не древесные гранулы, нуждаются ли жители Эстонии в бесплатной продовольственной помощи и за что был задержан Индрек Таранд.
– В столице проходит Lasnafest: чем организаторы удивляют жителей и гостей Таллинна? Подробности в сюжете нашего корреспондента.
- Международная панорама: зачем British Airways отменяет рейсы, какие запреты в Сингапуре больше не действуют и чему радуются зоологи Финляндии.
– В стенах посольства Финляндии чествовали финский музыкальный коллектив Teflon Brothers, недавно прославившую Эстонию в ярком и зажигательном клипе на песню Eesti. Наш репортер побывал на мероприятии - все подробности в репортаже.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 24 августа.