Переговоры с Турцией о НАТО пройдут в Финляндии в пятницу

Встреча между представителями Финляндии, Швеции и Турции состоится в пятницу в Финляндии. Об этом Yle заявили в МИД.

Дату переговоров сегодня также подтвердила шведский министр иностранных дел Анн Линде. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная компании Швеции SVT.

Шведскую делегацию возглавляет госсекретарь Оскарс Стенстрём.

Главной целью переговоров будет выработка механизма, который обеспечит выполнение странами подписанного на саммите НАТО меморандума.

Ранее стало известно, что переговоры не состоятся на шведской территории. Министр иностранных дел Пекка Хаависто (Зеленые) при этом заверил, что представители Финляндии, Швеции и Турции встретятся в Финляндии в течение августа.