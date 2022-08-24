Пока Литва отказывается от российских грузов, их перевалка в Латвии растет

«Рига в прошлом году потеряла достаточно большой поток угля, который возвращается. В основном это уголь и различные руды, которые помогают компенсировать потери и дают положительный результат. Похожая ситуация и в Вентспилсе – вернулся уголь, руда, немного нефти. У нас нет данных по Лиепае, но она также имеет положительный результат, поэтому все латвийские порты показывают положительные результаты в этом году после большого падения в прошлом», – заявил в среду журналистам в Клайпеде президент ассоциации Вайдотас Шилейка.

По его словам, разница в результатах литовских и латвийских портов также обусловлена ​​тем, что грузы из России грузятся в соседней стране. Он считает, что это обусловлено историческими причинами и отношением к деловым связям с Россией: в Латвии грузят не попадающие под санкции товары, в Литве же стараются дистанцироваться от связей с Россией.

«Рига и Таллин всегда были ориентированы на российский транзит, так сложилось исторически, у нас его было меньше, может быть, несколько процентов от общего объема грузов. Я бы предположил, что они (...) грузили то, что не запрещено, считается законным, может быть поэтому там возобновились потоки. Они действительно не могут работать с санкционными грузами, к тому же часть грузов идет из Казахстана», – сказал Шилейка.

По данным ассоциации, за семь месяцев этого года в Рижском порту было перевалено 13,16 миллиона тонн грузов, или на 13 процентов больше, чем в прошлом, в то же время в Вентспилсе – 8,2 миллиона тонн (на 25 процентов больше).

В первом полугодии в Таллиннском порту было перевалено 9,5 миллиона тонн грузов, или на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. В январе-июле этого года в Клайпедском порту перевалено 20,5 миллиона тонн грузов – на 19 процентов меньше.