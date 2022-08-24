После отказа Литвы от российских и белорусских грузов и, как следствие, сокращения грузов в Клайпедском порту на 19 процентов в латвийских портах, напротив, грузооборот вырос. По данным Литовской ассоциации стивидорных компаний, на это также повлияло то, что российские грузы переваливались в соседней стране, передает RUS TVNET.
Пока Литва отказывается от российских грузов, их перевалка в Латвии растет
«Рига в прошлом году потеряла достаточно большой поток угля, который возвращается. В основном это уголь и различные руды, которые помогают компенсировать потери и дают положительный результат. Похожая ситуация и в Вентспилсе – вернулся уголь, руда, немного нефти. У нас нет данных по Лиепае, но она также имеет положительный результат, поэтому все латвийские порты показывают положительные результаты в этом году после большого падения в прошлом», – заявил в среду журналистам в Клайпеде президент ассоциации Вайдотас Шилейка.
По его словам, разница в результатах литовских и латвийских портов также обусловлена тем, что грузы из России грузятся в соседней стране. Он считает, что это обусловлено историческими причинами и отношением к деловым связям с Россией: в Латвии грузят не попадающие под санкции товары, в Литве же стараются дистанцироваться от связей с Россией.
«Рига и Таллин всегда были ориентированы на российский транзит, так сложилось исторически, у нас его было меньше, может быть, несколько процентов от общего объема грузов. Я бы предположил, что они (...) грузили то, что не запрещено, считается законным, может быть поэтому там возобновились потоки. Они действительно не могут работать с санкционными грузами, к тому же часть грузов идет из Казахстана», – сказал Шилейка.
По данным ассоциации, за семь месяцев этого года в Рижском порту было перевалено 13,16 миллиона тонн грузов, или на 13 процентов больше, чем в прошлом, в то же время в Вентспилсе – 8,2 миллиона тонн (на 25 процентов больше).
В первом полугодии в Таллиннском порту было перевалено 9,5 миллиона тонн грузов, или на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. В январе-июле этого года в Клайпедском порту перевалено 20,5 миллиона тонн грузов – на 19 процентов меньше.
Погрузка стандартизированных контейнеров на восточном побережье Балтики быстрее всего за семь месяцев росла в Клайпеде – перевалено 559 тысяч единиц, или на 60 процентов больше, в Риге – 278 тысяч (+15 процентов), в Таллинне – 147 тысяч (+34 процентов), в Калининграде – 95 тысяч (-61 процент), в Санкт-Петербурге – 717 тысяч (-41 процент).